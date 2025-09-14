Una farmacéutica española va a una farmacia de EEUU y ve algo que en España "sería totalmente impensable"

Una tiktoker española que trabaja en una farmacia en España ha hecho un vídeo en el que ha contado qué cosas le llaman la atención de una de Nueva York, en Estados Unidos.

"Sin duda, lo más surrealista ha sido encontrar Naloxona de venta libre. El medicamento que se usa para revertir la sobredosis de opioides como el fentanilo. Viene con instrucciones muy claras de cómo administrarla a personas inconscientes. Es chocante pero te dice mucho de la situación que viven aquí", ha explicado.

Otra de las cosas que le han llamado la atención es que vendan melatonina: "Hay comprimidos de 10 hasta 12 miligramos cuando en España lo máximo permitido sin receta es de 1,99".

Lo curioso también es que venden melatonina en jarabes, algo que en España no existe. Otros elementos que sorprende ver son los inhaladores infantiles con corticoides "disponibles sin receta para alergias": "En España sería totalmente impensable".

"Otro de los detalles es que venden el paracetamol de 500 miligramos como si fuera extrafuerte. La mayoría de españoles te dice que el de 500 no le hace nada, que prefieren el de 1 gramo".

Además, se ha topado con pomadas antibióticas y con corticoides sin receta: "Algo que aquí está completamente regulado". Y por último ha encontrado una ingente cantidad de antiácidos en formato gominola.

En los comentarios muchos han opinado sobre sus palabras y hay de todo. "No tiene que ver con la libertad, tiene que ver con un sistema de salud carísimo que los empuja hacia la automedicación", dice una persona.

Otro añade: "En Chile los medicamentos para niños no pueden tener caricaturas o ilustraciones que incentiven su consumo". Otros ven esto "normal": "Pues ojalá en España fuera así, aquí te ponen mil rollos hasta para el paracetamol… el de 1g es con receta pero si me compro sin receta el de 500 y me tomo 2?".