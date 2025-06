Una inglesa cuenta qué es lo que más le ha sorprendido de vivir en España: "Los españoles saben lo que hacen"

La creadora de contenido Anna (@annainespana), una inglesa que hace un año que vive en Madrid, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuales son las tres cosas que más le sorprenden de vivir en España.

Tres cosas que hacen los españoles a las que me cuesta acostumbrarme. Soy inglesa, llevo casi dos años viviendo en España, vivo en Madrid y mudarme aquí sin duda fue la mejor decisión que he tomado en toda la vida.

Y aunque me encanta mi vida en España, obviamente yo crecí en un país distinto, en una cultura distinta, y hay cosas a las que me cuesta acostumbrarme.

Número uno. Cuando saludas a alguien en España, besas ambas mejillas como una una forma de saludarle. No hacemos eso en Inglaterra. En una situación súper informal, entre amigos, nos abrazamos para saludarnos.

En una situación más formal, ofrecemos la mano. Pero en muchas situaciones no hacemos nada. Decimos: hola, ¿qué tal? Y no hacemos nada. Así que cuando saludo a alguien aquí y hacemos los dos besos, me confundo.

A veces he tenido situaciones un poco incómodas, porque es como 'ah, no sé qué hacer'. ¿Y si le beso en la boca? Me confunde demasiado.

La hora de cenar. No puedo. O sea, en Inglaterra cenamos a las seis, a las siete. A las siete y media es tarde, yo creo. Yo diría que cenar a las siete y media en Inglaterra es un poco tarde.

Pero aquí cenan como a las 10 de la noche. No sé cómo lo hacéis. No estás muriendo de hambre. A las 10 de la noche. O sea, no estoy juzgando nada, pero yo no puedo aguantar. Pero bueno, es una cultura distinta y me está costando acostumbrarme a la hora de cenar.

Y número 3: las vacaciones en agosto. Cuando me mudé, en agosto del 2023, todas las tiendas estaban cerradas. Yo vi noticias en la puerta, por ejemplo, de una tienda que dijo que vacaciones entre el 2 de agosto hasta el 30 de agosto o algo.

Pero no hacemos eso en Inglaterra. Deberíamos, pero no lo hacemos. Pero me encanta. Creo que los españoles saben lo que hacen.