Vicente Vallés no puede ser más tajante con este mensaje a Ayuso por lo ocurrido en el Hospital de Torrejón de Ardoz

El periodista y presentador de Antena 3 Noticias por las noches, Vicente Vallés, ganador del Premio Ondas a Mejor Presentador y del Premio Iris de la Academia de Televisión, ha firmado una de las frases más contundentes sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de lo ocurrido en el Hospital de Torrejón de Ardoz.

El diario El País publicó unos audios del directivo Pablo Gallart (Ribera Salud), en el que arenga en una reunión privada a no rebajar la lista de espera en el centro hospitalario para obtener mayores beneficios económicos: "Hasta que al final pudiéramos alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones (de euros, ¿vale?)".

La polémica ha causado un terremoto en la sanidad madrileña y, según EFE, el Ministerio de Sanidad investigará lo ocurrido, una petición que se une a lo que ya ha hecho Ayuso, para conocer lo que ha ocurrido en el hospital.

Vallés se ha hecho eco de la noticia y no ha dudado en usar su estilo crítico para atizar con un dardo contundente a la presidenta madrileña: "El presidente del PP (Alberto Núñez Feijóo), preguntado por este asunto, ha tratado de mostrarse tajante y es significativo que haya sido así".

¿Por qué es significativo para Vallés? Porque, tal y como ha pronunciado en directo, la responsabilidad de "mostrarse tajante" debería recaer en la máxima responsable, la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Ayuso, que habitualmente hace declaraciones MUY intensas sobre cualquier cosa, no ha dicho hoy ni UNA sola palabra sobre el Hospital de Torrejón", ha sentenciado, tajante.

"Ha esquivado la pregunta de los periodistas en Madrid, ha guardado silencio por segundo día consecutivo. En ausencia de Ayuso, Feijóo ha marcado el camino a seguir, parecido a una orden", ha concluido.

Qué decían los audios del CEO

El País publicaba los audios de Pablo Gallart en los que hacía una de las peticiones a los demás directivos: "En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que piso es que desandemos el camino".

Entro otras frases que son de traca, Gallart pronunciaba que "ahí la idea es hacer iteraciones hasta que al final pudiéramos alcanzar un EBITDA de... cuatro o cinco millones, ¿vale? Todo sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa".