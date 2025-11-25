Wyoming habla de "las 24 horas" del novio de Ayuso y resume así la condena al exfiscal Álvaro García Ortiz

El humorista y presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, aprovechó el programa de este lunes para repasar la que es una de las noticias del curso político: la condena por parte del Tribunal Supremo al ya exFiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.

El fallo, además de inhabilitar a Ortiz durante esos dos años, le obliga a pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Wyoming quiso poner el foco en González Amador: "Menudo carrusel emocional es ser pareja de Ayuso, un día te quieres ir de España, otro acabar con todo y saltar desde el ático y de repente estás de cachondeo con Miguel Ángel Rodríguez".

Además, el presentador subrayó como "en 24 horas pasó de ser víctima de un complot a ganar un juicio y comprarse una casa". "Supongo que ahora la pareja se dará un capricho para celebrarlo: un cuadro, una planta, un felpudo nuevo, bueno no, eso no, que ya tiene a Feijóo", ironizó.

En su monólogo, el humorista quiso hacer un sketch junto a Dani Mateo conectando con él como si estuviera en la Plaza de Cibeles en la celebración del resultado del juicio por parte de Miguel Ángel Rodríguez. Así lo resumió Wyoming: "Nos quedamos con la estampa de MAR subido a la Cibeles celebrando ese golazo que ha colado por la escuadra a Sánchez".

Así resume la condena

Wyoming, sobre el fallo, afirmó que "se publica sin tener la sentencia redactada y después de un juicio en el que las pruebas contra el fiscal han brillado por su ausencia". "Hay quien incluso podría llegar a pensar que el fallo ya estaba decidido de antemano y que el hecho de que el tribunal estuviera compuesto por cinco magistrados conservadores y solo dos progresistas ha tenido que ver con el resultado final. ¡Qué locura, por favor! Como se nota que no tenéis imaginación", añadió.

El presentador señaló que los magistrados del Supremo han visto "indicios sólidos contra el fiscal donde los demás solo vemos los bulos de un conspirador que no dice una verdad ni por equivocación", en referencia a Miguel Ángel Rodríguez.

"Si uno se esfuerza puede encontrar cualquier cosa que busque como indicios, pruebas, delitos, elfos y hasta defraudadores confesos convertidos en víctimas de una persecución", remató Wyoming, recordando que a esta situación se ha llegado tras "años de bloqueo del poder judicial, de nombramientos estratégicos por parte de la derecha en los altos tribunales y de controlar las salas por detrás".