Un piloto de Iberia conquista a los viajeros con su discurso al aterrizar en Vigo

El piloto de Iberia Ángel Aznárez sorprendió el domingo pasado a los pasajeros que viajaban entre Madrid y Vigo con un gracioso discurso en el momento del aterrizaje en el aeropuerto gallego.

"Estamos ya en descenso al aeropuerto de Vigo. Estimamos en once minutos. El tiempo en Vigo pues no sé si les va a gustar, porque hace demasiado buen tiempo. Un día ma-ra-vi-llo-so. A lo mejor lo he dicho muy rápido y no me han entendido. Lo voy a volver repetir. El tiempo en Vigo, ma-ra-vi-llo-so. ¿La temperatura? se han pasado un poco con el calor, 30 grados en este momento. Nada más" dice.

Pero aquello no había hecho más que empezar. "Una cosa. Ahora los pasajeros que están a la derecha es que se van a inflar a ver cosas. Bueno, van a ver toda la ría, el puente de Rande y al fondo las Islas Cíes", asegura.

Y luego continúa: "¿Saben ustedes como Tolomeo apodó a las Islas Cíes? Bueno, Tolomeo era un geógrafo y astrónomo del S.II, bueno hace ya un montón. Nació en Egipto y trabajaba en la famosa biblioteca de Alejandría. Bueno, pues apodó a las Islas Cíes, Islas de los Dioses. ¿No iba muy descaminado la verdad? ¡Muchas gracias!".

Aznárez ya había dado de qué hablar en 2013, cuando desvió un vuelo entre Madrid y A Coruña para que los ocupantes del avión pudiesen gozar de las vistas de la muralla de Lugo.

Pero es que Aznárez siempre tiene alguna palabra diferente para sus viajeros. En 2015 ya tiró del "ma-ra-vi-llo-so" para anunciar el tiempo que hacía en Bilbao.

En aquel viaje, recitó uno de los pasajes de la película Robin y Marian: "Te amo más que a los niños, más que a los campos que planté con mis manos, más que la plegaria de la mañana, más que a la paz, más que a la alegría, más que al amor, más que a la vida entera... Te amo más que a Dios".