La AEMET lanza aviso especial por la nueva cúpula de calor: "Es como una bomba de bicicleta"

No hay respiro. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que este miércoles 29 de julio comenzará la cuarta ola de calor de la temporada. A más días el pronóstico es menos fiable, pero se espera que este episodio de altas temperaturas continúe como mínimo hasta el próximo fin de semana, el primero de agosto. El mercurio volverá a superar los 40 grados en el valle del Ebro y en la mitad oriental del Guadalquivir.

La AEMET ya ha publicado su nuevo aviso especial con el que concretan cuáles son las circunstancias que rodean este episodio. Viene a confirmar lo que algunos especialistas ya veían advirtiendo en las últimas horas: se ha formado una nueva cúpula de calor que "engullirá a buena parte de Europa", según el pronóstico que el meteorólogo francés Guillaume Séchet hizo hace varios días en redes sociales.

En ese sentido, los especialistas de la AEMET hablan de una secuencia de dorsales de un anticiclón que conformarán un bloqueo en España: "En combinación con la insolación propia de esta época del año, se espera un ascenso progresivo de las temperaturas, hasta alcanzar valores muy elevados a partir de la segunda mitad de la semana, especialmente en valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del nordeste y valles pirenaicos".

El de la cúpula de calor es un concepto que se ha popularizado recientemente en el mundo de la divulgación meteorológica, aunque el fenómeno no es particularmente nuevo. Sí es el "responsable" de intensificar las olas de calor que se están sufriendo desde hace ya algunos años en el sur de Europa. Existen desde siempre, pero algunos investigadores advierten de que el cambio climático eleva sus consecuencias.

Una nueva cúpula de calor que sufrirá España: cómo se forman y qué provocan

José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored, la plataforma global de información meteorológica, ya explicó en El HuffPost qué es una cúpula o domo de calor: "Es una estructura física en la atmósfera, una zona donde se concentra mucho el aire y ese aire además tiende a descender, y a calentarse más y a disparar las temperaturas".

Piensa en una masa de aire de altas presiones, en un anticiclón. Cuando el aire se calienta este tiende a subir, pero esa masa de altas presiones impide que ese aire ascienda. Al mismo tiempo, lo aplasta por los lados y hacia el suelo, lo que hace que aumente su temperatura. Y además los anticiclones despejan el cielo, lo que hace que los rayos de sol calienten todavía de una forma más óptima el suelo.

Estas cúpulas de calor se entienden también con otros ejemplos más rudimentarios. Philip Mote, profesor de Ciencias Atmosféricas en la Universidad Estatal de Oregón, en EEUU, incidía en que estas cúpulas "son un poco como una bomba de una bicicleta". "Cuando comprimes aire dentro de un neumático este se calienta". Piensa, si no, en una escalera mecánica: el aire caliente no podrá subir cuando la escalada es solo de bajada.

Cómo afectará la cúpula de calor a los incendios

Los termómetros han dado una breve tregua en el último fin de semana, a finales de la semana pasada. No ha sido suficiente para poder contener los graves incendios forestales que están azotando provincias como Castellón, Madrid, Toledo o Ávila. En la meseta, de hecho, varios incendios se unieron en un único frente que está devastando toda la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid.

Las autoridades ya lo venían advirtiendo también este mismo lunes: el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, advertía que los modelos planteaban de cara al miércoles un escenario "complicado". La AEMET confirma que "el nivel de peligro de incendio continuará en aumento hasta situarse en valores extremos".

Esto dificultará, asegura la agencia, "las labores de extinción debido a las altas temperaturas, el viento de componente sur localmente racheado y la baja humedad generalizada". Este evento, asegura la AEMET refiriéndose a la ola de calor, "podría alargarse durante la próxima semana", con lo que el agosto de 2026 podría resultar catastrófico en términos de incendios forestales.