Vomitan encima a una reportera estadounidense mientras hacía un directo

Que la de reportero es una profesión de riesgo está claro. Son los que tienen que pasar horas al sol cuando se desatan una ola de calor, los que tienen que tiritar cuando hay ola de frío y los que tienen que meterse en celebraciones que se ve venir que no van a acabar bien.

La periodista Wendy Burch, de la cadena KTLA, estaba retransmitiendo en directo desde una competición ironman en Los Ángeles cuando le ocurrió una de las cosas más asquerosas que pueden ocurrirte en la vida: que te vomiten encima.

Mad props to colleague @goodnewswendy who may have to put in 4 hazard pay after wht happened on live TV🤢 #champ #HermosaBeach #IronMan #KTLA pic.twitter.com/g3A2E4Q1Om