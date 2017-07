El expresidente de EEUU Jimmy Carter (que gobernó entre 1977-1981) se encuentra bajo observación tras ser hospitalizado hoy luego de colapsar mientras ayudaba a construir una casa en Canadá con la organización Habitat For Humanity

El exmandatario fue ingresado en el centro médico St. Boniface en Winnipeg (Canadá) tras mostrar señales de deshidratación, confirmó la ONG.

"El presidente Jimmy Carter se deshidrató mientras trabajaba bajo el sol en Winnipeg durante el Proyecto de Trabajo Carter. El presidente Carter nos dijo que estaba bien y que iba a ser llevado para estar bajo observación", indicaron representantes de Habitat For Humanity a través de su cuenta de Twitter.

Statement from #HabitatforHumanity CEO Jonathan Reckford on Jimmy Carter from #HabitatCWP. pic.twitter.com/u0KxTtm3I3