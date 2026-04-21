Karol G dará tres conciertos en España con su tour 'Viajando por el mundo'

El pasado domingo, al finalizar su segunda noche en el festival de Coachella, donde la colombiana hizo historia al ser la primera artista latina en encabezar el cartel, lo anunció. Fue al acabar el show, al despedirse, cuando en las pantallas que rodeaban el escenario se escribió 'Nos vemos de tour'.

Se confirmaba así lo que los fans de Karol G deseaban, que la artista saliera de gira con su último disco, Tropicoqueta, álbum que lanzó en junio de 2025, con el que homenajea a la música latina, desde el merengue a la bachata, pasando por la cumbia, el vallenato y el reguetón.

La gira arrancará el próximo 24 de julio en Chicago y parará en numerosas ciudades estadounidenses hasta llegar a México en noviembre. Tras completar la etapa latinoamericana en los primeros meses de 2027, cruzará el charco y será España el primer país europeo en el que la intérprete de Si antes te hubiera conocido desembarcará con sus conciertos el 3 de junio.

Ese día, el 3 de junio de 2027, actuará en el Estadi Olimpic de Barcelona. Después, el 11 de junio, estará en el Estadio La Cartuja de Sevilla y, finalmente, el 24 de junio, llegará a Madrid, al Riyadh Air Metropolitano.

Recordemos que en julio de 2024, la colombiana hizo historia en la capital convirtiéndose en la primera artista en agotar cuatro conciertos consecutivos en el estadio Bernabeu.

La sede en España de la promotora Live Nation ya ha anunciado que las entradas salen a la venta el 30 de abril a las 10 de la mañana. El día 29 se abre la preventa para los fans registrados desde las 16 horas del 21 de abril hasta las 16 horas del 24.