Tres de cada cinco españoles considera que nadie debería tener más de tres viviendas

El 60% de la población no alberga demasiadas dudas acerca del problema que supone el acaparamiento de viviendas; tres de cada cinco personas entrevistadas por el Ateneo del Dato para un estudio encargado por el grupo parlamentario The Left considera que nadie debería tener más de tres viviendas en propiedad. La cifra es superior cuando se pregunta sobre si se deberían pagar más impuestos si se tienen más de dos viviendas. Un 75% de la población, casi el mismo porcentaje que está de acuerdo en prorrogar los alquileres, considera que así debe de ser.

El estudio, solicitado en concreto por la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, recoge además que el 70% de la población está de acuerdo en que hay que poner tope a los precios del alquiler, un porcentaje que incluye tanto a los votantes del Partido Popular (55,5%) como a los de Vox (un 53,2%), formaciones que el próximo 28 de abril votarán en contra de la convalidación de la prórroga y la limitación de subidas al 2%.

La encuesta refleja además cierta unanimidad respecto a las razones que favorecen no solo el aumento de los precios sino también la reducción de la oferta de vivienda para alquiler habitual. Más de un 71% entiende que la acumulación de casas en pocas manos influye mucho o bastante, mientras que un 75% ve mayor causalidad en la compra de viviendas con fines de inversión. Es por ello por lo que más de un 72% se muestra de acuerdo en limitar la compra de casas para invertir a empresas y/o particulares.

Respecto a la inversión en vivienda, la mayor parte de los encuestados, más de un 80%, cree que el Gobierno debería destinar al menos el 1% del PIB. Para llegar a esta cifra, el Ejecutivo debería destinar al menos 10.000 millones de euros más a los 7.000 millones que invertirá en el Plan Estatal de Vivienda aprobado este martes.

Prórroga de los alquileres

El grupo parlamentario The Left hizo público este lunes un apartado de la encuestra que mostraba el ingente apoyo de la ciudadanía a la prórroga de los contratos de alquiler, una medida cuya convalidación votará el Congreso el próximo 28 de abril. Según el estudio, casi el 74% apoya la prórroga, un porcentaje que una vez más incluye también a votantes de los partidos que con toda seguridad votarán en contra: PP (65%) y Vox (60%).

Los mayor parte de votantes de PP y Vox no solo ven con buenos ojos la prórroga, sino que buena parte de ellos (el 32% en el caso del PP y el 36% en el caso de Vox) estarían dispuestos a replantearse su voto si su partido se opone a la medida en el Parlamento.