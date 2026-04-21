Una respuesta a Ayuso sobre los "narcoestados" en 1 minuto, por Alán Barroso

¿Sabéis como llama Ayuso a la reunión progresista internacional en Barcelona? "Una reunión de narcoestados en torno al presidente Sánchez". Es de locos. La tipa que va de "hermana de Latinoamérica" y luego se pone a insultar a México, a Brasil, a Uruguay, a Colombia.

Que también te digo, si lo que te preocupa son los narcos igual deberías decírselo a tu jefe Feijóo que veraneaba en el barco de uno y no precisamente a Lula da Silva, pero bueno.

Y es que además no solo había presidentes latinoamericanos. Estaban los primeros ministros de Lituania, Albania, Sudáfrica, el vicecanciller de Alemania, gran narcoestado. Es que hasta estuvo el gobernador del estado de Minnesota, otro narcoestado supongo. Hasta del alcalde de Nueva York, una narco-ciudad para Ayuso a partir de ahora, imagino.

Hay que ser muy cateta, o muy servil, para mirar esa sala y no ver una cumbre progresista internacional. Para ver solo lo que Trump quiere que veas: narcoestados.

Eso no es un análisis político. Es una declaración de lealtad. Ayuso está eligiendo bando. Y el bando que elige es el de Trump frente a veinte países que le están diciendo que no a la guerra. Qué cosa más triste.