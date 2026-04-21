Corina Machado desea unas "elecciones impecables" en España y Nacho Duato le hace un recordatorio demoledor

El coreógrafo y bailarín Nacho Duato no se ha cortado a la hora de responder a la venezolana María Corina Machado por sus palabras sobre las elecciones en España, que han dado que hablar largo y tendido en redes sociales.

Machado, líder opositora venezolana y a quien Alberto Núñez Feijóo ha llegado a considerar ganadora de las elecciones en Venezuela (pese a no haberse presentado), ha pasado unos días en Madrid, durante los cuales ha deseado que España pueda tener “muy pronto la oportunidad de tener unas elecciones impecables” que permitan “la expresión de una nación que avanza y que acompaña la causa democrática en Hispanoamérica”.

También ha lamentado que “la política española” haya permitido que “otra ciudad de este país” se involucrase con ella, aunque no sepa si “fue intencional o no”, pero sí lo ha considerado “providencial”.

En este contexto, el que fuera director de la Compañía Nacional de Danza (CND) durante 20 años —hasta que un ministro de Cultura, cuyo nombre no ha querido revelar, le despidiera por, según él, “opacar” a la propia compañía— le ha dedicado un par de mensajes a través de sus redes sociales. Como era de esperar, multitud de usuarios se han hecho eco de sus palabras.

"Un insulto enorme a los españoles"

Comienza arrasador: “Señora Corina, usted ya sabemos que es fascista, se ha reunido con Abascal, con Ayuso, con Trump, con el presidente del PP... Y que usted diga que desea unas elecciones impecables en España es un insulto enorme para todos los españoles y para la democracia de España”.

“Hemos tenido 14 o 15 elecciones y todas impecables y todas democráticas. Váyase usted a armar follón a otra parte y déjenos en paz, deje de convocar a todos los venezolanos fachas que hay en España y váyase y métase donde quiera, pero déjenos en paz”, ha expresado.

Y remata: “Ya le ha dado la medalla a Ayuso, ya le ha dado la medalla a Almeida. Coja las medallas, métaselas donde usted pueda y salga ya de aquí de una vez”.