Italia y Alemania se unen para frenar el intento de España de que la UE suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel
La medida presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez exigía una unanimidad hoy imposible entre los Veintisiete.
Se esperaba un 'no' y ha llegado. Italia y Alemania se han unido para bloquear la intentona de España de que la Unión Europea suspendiese su Acuerdo de Asociación con Israel. La propuesta lanzada por Pedro Sánchez llevaba visos de no prosperar al exigir una unanimidad que todos daban por imposible en estos momentos.
Tanto España como Irlanda encabezaban una iniciativa para dejar sin efecto una cooperación entre Bruselas y Tel Aviv, en vigor desde hace un cuarto de siglo, tras ser suscrito en 1995.
Dicho Acuerdo de Asociación ha servido como recurrente 'campo de batalla diplomática' en el seno de la UE desde el comienzo de la guerra en Gaza, con la creciente presión interna para suspenderlo como medida contra Israel, pero nunca llevada a la práctica.