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Italia y Alemania se unen para frenar el intento de España de que la UE suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel
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Italia y Alemania se unen para frenar el intento de España de que la UE suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel

La medida presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez exigía una unanimidad hoy imposible entre los Veintisiete.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, en una reunión en Roma
Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, en una reunión en RomaAntonio Masiello vía getty images

Se esperaba un 'no' y ha llegado. Italia y Alemania se han unido para bloquear la intentona de España de que la Unión Europea suspendiese su Acuerdo de Asociación con Israel. La propuesta lanzada por Pedro Sánchez llevaba visos de no prosperar al exigir una unanimidad que todos daban por imposible en estos momentos. 

Tanto España como Irlanda encabezaban una iniciativa para dejar sin efecto una cooperación entre Bruselas y Tel Aviv, en vigor desde hace un cuarto de siglo, tras ser suscrito en 1995. 

Dicho Acuerdo de Asociación ha servido como recurrente 'campo de batalla diplomática' en el seno de la UE desde el comienzo de la guerra en Gaza, con la creciente presión interna para suspenderlo como medida contra Israel, pero nunca llevada a la práctica.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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