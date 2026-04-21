Alsina ve lo que piden de cárcel para Begoña Gómez y augura sueños rotos para la ultraderecha

En fechas de apretados calendarios judiciales como los de estas últimas semanas, en las que se dirimen en tribunales causas con hechos ocurridos hace la friolera de 13 años, como el de la operación Kitchen, o de procesos cuya instrucción arrastró dos años, como el juicio por la trama Mascarillas, vinculada al caso Koldo; ayer se conoció la petición que hace la acusación particular para otra de las causas judiciales que sobrevuela la política española. La que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y que ha instruido —no exento de polémica y correcciones de instancias superiores— el juez Juan Carlos Peinado.

Esa acusación particular, encarnada por la asociación ultracatólica Hazte Oír pero conformada por una amalgama en la que también entran Vox o el pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias, reclama 24 años de cárcel para la primera dama española, por los presunto delitos que el magistrado apreció: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Se trata de una solicitud que ha llamado la atención del periodista Carlos Alsina, que ha dejado un augurio que, con cierta probabilidad, no gustará en el seno de la acusación particular.

El también director de 'Más de Uno', en Onda Cero, ha dedicado parte de su firma de opinión diaria para hablar de esa solicitud. Durante su monólogo matinal, Alsina ha comenzado dejando entrever que una reclamación de pena tan holgada de prisión puede acabar apuntalando las críticas de que la causa de Peinado está sobredimensionada. "La acusación popular dio una alegría ayer a quienes vienen sosteniendo, inasequibles al desaliento, que el procesamiento de Begoña Gómez es un dislate pidiendo veinticuatro años de cárcel para ella y veintidós para su asistente", ha afirmado el periodista.

Sobre "una tarea difícil"

En esa línea, y subrayando que serán "el tribunal, o el jurado" los encargados de determinar "si alguna de las dos (o Barrabés) cometió alguno de los delitos que el juez les atribuye", ha expuesto la parte más difícil de un escenario en el que hipotéticamente se condene a Gómez: "Pero convencer a la opinión pública de que los actos de Begoña, la cátedra, las cartas de recomendación, el uso de su asistente para gestiones particulares, incluso si fueran delictivos, merecen pasar media vida en prisión va a ser tarea difícil".

"Como en el juego de la siete y media, aquí el que se pasa también pierde" Carlos Alsina, sobre la petición de 24 años de cárcel para Begoña Gómez, por parte de la acusación particular

No se ha quedado ahí Alsina, quien ha enfatizado que son "veinticuatro años de cárcel" los que piden desde una acusación particular donde no hay gran consenso sobre esas cifras. Antes de terminar, ha dejado una suerte de consejo y advertencia que alude a un popular juego de cartas: "Como en el juego de la siete y media, aquí el que se pasa también pierde".