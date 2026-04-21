Ignasi Guardans recuerda lo que decía Carlos Baute sobre el gobierno de Pedro Sánchez en 2020

Carlos Baute fue noticia este fin de semana tras protagonizar un controvertido momento en la Puerta del Sol de Madrid. El cantautor dio su apoyo a mostrar su apoyo a María Corina Machado ante cientos de manifestantes venezolanos.

Sobre el escenario de la plaza, Baute comenzó a cantar junto a una buena parte de las personas que se concentraron en la céntrica plaza madrileña "fuera la mona, fuera la mona", en referencia a Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela.

Dado el revuelo y las críticas que provocó este episodio, Baute se vio obligado a pedir disculpas a través de sus redes sociales. "Me sumé. Me dejé llevar por la emoción de ese cántico sin medirlo", lamentó el cantante venezolano, que añadió que eran "muchos años de frustración, de represión y de no tener libertad en Venezuela".

Contra el gobierno de Sánchez por "cargarse la democracia"

Ahora, días después, el exdiputado en el Parlamento Europeo, político y jurista español Ignasi Guardans ha rescatado un tuit de 2020 publicado por Baute en el que felicita a la diputada del PP en el Congreso, Ana Vázquez, por su "excelente intervención".

Al hilo de esto, el venezolano afirmó que España "ha sido y es el peor país del mundo en gestión de la pandemia". Asimismo, aseguró que este hecho era "muy lamentable siendo el gran país que es".

Pero sus comentarios no quedaron ahí, porque Baute también cargó contra el gobierno de Pedro Sánchez en aquella ocasión. "Con un gobierno que ha usado la pandemia para cargarse la democracia y cambiar las leyes constitucionales", dijo en 2020 a través de su cuenta de X.

Ahora, seis años después y a raíz de su polémica intervención en la Puerta del Sol, Ignasi Guardans ha recuperado aquel tuit para opina sobre Baute. "Voy descubriendo al personaje", ha dicho el el exdiputado en el Parlamento Europeo, quien ha adjuntado una captura de pantalla del mensaje del cantante.