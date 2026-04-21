'The New York Times' resume en dos palabras cómo ve "mucha gente" en "el mundo" a Pedro Sánchez

La confrontación total del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de EEUU, Donald Trump, en temas como la guerra en Irán ha provocado que los focos internacionales se posen en el jefe del Ejecutivo.

Así, en las últimas semanas los principales medios de comunicación de todo el mundo han analizado a fondo su figura, destacando no solo sus choques con Trump, sino también algunas políticas que van en contra de lo habitual en Europa, como la regularización de inmigrantes.

El último periódico potente en someter a examen a Sánchez ha sido The New York Times, que afirma sin dudar que "la disputa con Donald Trump ha sido un salvavidas político" para el presidente del Gobierno.

Un "superhéroe progresista"

El rotativo norteamericano llega a decir que "para mucha gente de la izquierda en el mundo, Pedro Sánchez se ha convertido en un superhéroe progresista" porque "no solo ha defendido posturas liberales en materia de migración, energías renovables y derechos civiles, sino que también se ha enfrentado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en temas como los aranceles, la captura del líder de Venezuela y ahora, lo más destacado de todo, la guerra en Irán".

Luego, el New York Times señala que Sánchez "en su país es más conocido por su disposición a decir y hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder". "A pesar de tener la economía de más rápido crecimiento de la Unión Europea, España se ha polarizado cada vez más, y gran parte de la animadversión se centra en Sánchez", apunta.

Otro de los periódicos extranjeros que ha hablado sobre el jefe del Ejecutivo ha sido La Repubblica, el principal periódico italiano, que titulo un texto de forma rotunda: "El Primer Ministro que no teme a los problemas".

"Un político bien preparado"

"Es un político bien preparado, centrado en su propia agenda, como muchos otros. Tiene muchos problemas, como muchos otros. Diría que como todos. Problemas de mayoría, de estabilidad de coalición. Se enfrenta a la amenaza del avance de la derecha, que está ganando terreno en muchas regiones. Vox goza de gran popularidad", explicaba la periodista Concita De Gregorio.

Todo eso, subrayaba, pese a que también tiene sus 'peros' porque tiene "sus propios problemas legales, muchos, y su esposa está acusada" y, además, "es un líder débil, según escriben a diario los periódicos de la oposición en España". "Sin embargo, actúa, afirma", ponía en valor el artículo.