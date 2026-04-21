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Trump extiende el alto el fuego con Irán "hasta que concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado"
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Trump extiende el alto el fuego con Irán "hasta que concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado"

El presidente de EEUU asegura haber atendido la petición hecha por Pakistán y ordena a la Marina mantener el bloqueo en Ormuz y los puertos iraníes mientras dure el proceso.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
UNITED STATES - APRIL 6: President Donald Trump mimics a Iranian protester being shot, while he conducts a news conference about the war in Iran in the White House briefing room on Monday, April 6, 2026. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Tom Williams/CQ Roll Call

Otra vez al límite y de forma unilateral. Donald Trump ha anunciado la ampliación del alto el fuego con Irán hasta conocer la propuesta de Teherán para un acuerdo definitivo. 

Ante las dificultades para siquiera retomar las negociaciones antes del fin de la tregua, el presidente de EEUU ha reconocido atender las peticiones hechas por Pakistán para extender el periodo sin ataques sin un plazo concreto y "hasta que concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado". De momento, el régimen iraní no se ha posicionado.

Lo ha anunciado en un mensaje en Truth Social, donde también asegura haber dado órdenes a la Marina de EEUU para continuar el bloqueo del estrecho de Ormuz, con el mandato de permanecer "preparadas" para cualquier escenario.

La decisión conocida ya en la noche (española) del martes 21 llega a apenas horas de que se cumpliera el plazo límite a alto el fuego de dos semanas que firmaron EEUU e Irán, entonces también en el límite. La firma detuvo lo que Trump prometía que sería el ataque que "pusiera fin a toda una civilización" en referencia a la historia iraní. 

La 'prórroga' del alto el fuego con Irán supone la enésima contradicción de Donald Trump, que en las últimas jornadas ha pasado por todos los estados de ánimo (y de discurso), aunque frecuentaba más la idea de que no habría extensión. Y no sería así, prometía, porque "no haría falta", al confiar en una firma definitiva de la paz en unas conversaciones que se han ido dilatando pese a su primera creencia. 

De volver a hablar las dos partes este jueves pasó al fin de semana y a este mismo martes, sin que Irán y EEUU se hayan plantado aún, siquiera, en Pakistán.

Pero la "excelente" mediación de Islamabad ha permitido que no se dinamitaran los puentes diplomáticos, pese al caudal de amenazas y falsedades lanzadas tanto por Washington como por Teherán. 

También ha resultado clave una postrera reunión en la Casa Blanca con la élite del Departamento de Seguridad Nacional y con J. D. Vance, Marco Rubio y sus 'hombres' para Oriente Medio, Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno del presidente. Como detalla EFE, esta cita se ha celebrado poco antes del anuncio y aprovechando que Vance aún no había partido hacia Pakistán como estaba previsto, al desconfiar de los planes de Irán, que aún no había presentado en el país a su delegación. 

De lo poco transmitido por el régimen heredado por Mojtaba Jamenei son recurrentes las amenazas. El hasta ahora líder de la delegación y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, apuntó horas antes que Irán no aceptaría "negociaciones bajo la sombra de la amenaza", en referencia a las supuestas exigencias de EEUU para sentarse de nuevo en Pakistán.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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