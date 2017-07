Shia LaBeouf pide perdón por su comportamiento racista 

El actor de Transformers Shia LaBeouf ha pedido perdón a través de su cuenta de Instagram por el comportamiento racista que demuestra en un vídeo publicado por la web de cotilleos TMZ. El intérprete fue detenido borracho y en la comisaría a la que fue trasladado se enfrentó a un oficial. Este comportamiento le ha llevado a publicar el siguiente mensaje.

"Estoy profundamente avergonzado de mi comportamiento y no me excuso por ello. Mi falta absoluta de respeto a la autoridad es problemática y completamente destructiva", escribe el actor. "He estado luchando contra la adicción durante demasiado tiempo y estoy tomando medidas para asegurar mi sobriedad y espero que pueda ser perdonado por mis errores".

LaBeouf fue detenido borracho este fin de semana en Georgia (EEUU) por delitos de desorden público. Minutos antes, se había dirigido a un policía para pedirle un cigarrillo y éste se lo había negado.

En el vídeo, publicado por TMZ, se puede ver cómo dos agentes acompañan al actor esposado a comisaría para tomar sus huellas dactilares. En ese momento, Shia mira a uno de los oficiales de policía y le grita: "Vas a ir al infierno, directamente al infierno, hermano".

Lejos de rectificar, LaBeouf continúa increpando a los agentes, y añade: "Un negro me arrestó por ser blanco". "Soy un maldito americano. Pago impuestos. Quítenme esta mierda de mis malditos brazos. Si tuviera un arma, te mataría", termina diciendo.

Horas después del arresto, el actor fue puesto en libertad, tras haber pagado una fianza de 7.000 dólares (6.149 euros). Aún así, no pudo evitar que su nombre haya aparecido en cabeceras de medios de todo el mundo.