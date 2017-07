Luisma y Barajas se reencuentran de la forma más especial y emotiva

Luisma y Barajas formaron durante años una de las parejas más queridas de la televisión. Era la época en la que la serie Aída (Telecinco) conquistaba a millones de personas todos los domingos.

Ahora se han reencontrado los actores que dieron vida a ambos personajes: Paco León y Canco Rodríguez. Y lo han hecho de la forma más emotiva posible.

Canco Rodríguez se casó el 14 de julio con Marta Nogal en la masía La Torre del Pi, en Premià de Dalt (Barcelona). Paco León había avisado de que no podría asistir al evento debido a que estaba en el rodaje de la película La Tribu, de Fernando Colomo.

Pero... ¡sorpresa! León se presentó de improviso en la boda. Y de qué forma. Unos amigos le escondieron en una carretilla y retransmitieron toda la 'jugada' en directo por Instagram Stories. "Me llevan en una lata de sardinas. Me está llevando Dora la exploradora", decía el actor. "¡Pero tápate, hombre, tápate!", le replicaba su amiga Yolanda Ramos.

Los novios no daban crédito a lo que veían cuando se dieron cuenta de que Paco León estaba allí. "Pero, Paco, ¿qué haces aquí? ¡Y lo estás grabando todo!", exclamaba Canco Rodríguez. "He llegado tarde, pero he llegado", contestó León.

Fue el reencuentro de dos actores que marcaron a muchos.