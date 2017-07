Olivos españoles para repoblar los campos quemados por Daesh en Nínive (Irak)

El pasado 10 de julio, las autoridades de Irak daban por reconquistada la ciudad de Mosul, el baluarte del Estado Islámico (ISIS, EI, Daesh) en el país. Durante los tres años previos, los yihadistas mantuvieron a su población en un puño, imponiendo la sharia o ley islámica incluso en villas cristianas de la zona. Ahora que ya no mandan en la zona, con parte de sus milicianos muertos y el resto, en desbandada, es el momento de revisar todo lo dañado y tratar de recomponerlo, de volver a vivir con libertad.

La región de Nínive, a la que pertenece Mosul, está en ese proceso de reconstrucción. Lo primero es permitir que los desplazados en estos años puedan volver a sus casas con dignidad. A ello está dedicado el Patriarcado Caldeo de Babilonia, que revisa casas, iglesias e instituciones que fueron destruidas, quemadas y saqueadas y que ahora está reconstruyendo y amueblando todo lo que quede en pie para que la pesadilla pase lo antes posible.

Y ese trabajo tan necesario tiene ya también la marca España. Según ha anunciado el embajador de España en Irak, Juan José Escobar Stemmann vía Twitter, olivos españoles van a repoblar los campos quemados por Daesh en la región de Ninive, un ayuda que los caldeos han agradecido en la misma red social.

ISIS has Burned All Olives Farms in Ninive Plan @acn_int_es Will Help us to Plant Them again..Restoring Beauty With New Spanish Trees ❤️🇪🇸 pic.twitter.com/c6qCWzTSxa