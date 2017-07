La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho este miércoles que este año tampoco se irá de vacaciones en verano, ya que, aunque considera que los días de descanso son "una cosa muy buena", cree que tienen que ser una opción voluntaria.

Preguntada sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cifuentes ha dicho que defiende "fervientemente el derecho de todos los trabajadores a cogerse vacaciones", pero considera que "no es una obligación", sino "una alternativa voluntaria".

"Las vacaciones es una cosa muy buena, pero tiene que ser voluntario. Yo prefiero quedarme trabajando, porque no se me ocurre mejor sitio que estar que aquí trabajando en la Puerta del Sol en lo que queda de julio y agosto", ha comentado.

La presidenta regional ha aclarado que con esta decisión no pretende "decirle a nadie lo que tiene que hacer ni mucho menos", ya que ha resaltado que las vacaciones es "una conquista de los trabajadores".

Cifuentes ha explicado que los consejeros del Gobierno regional se tomarán "entre dos y tres semanas" libres, pero ha insistido en que ella prefiere quedarse trabajando en Madrid, al igual que hizo los dos pasados veranos tras su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Me gusta muchísimo mi trabajo, me gusta quedarme en Madrid en verano y me voy a quedar trabajando", ha apostillado.

REACCIONES ENFRENTADAS

Las reacciones a sus palabras no se han hecho esperar, incluida la de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien ha recordado que "el contrato de trabajo en España da también derecho a vacaciones". Eso sí, ha señalado que "respeta todas las decisiones personales", como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a los medios tras una conferencia del secretario general de CCOO, Unai Sordo, la titular de Empleo ha "respetado la libertad individual" de disfrutar o no" de sus vacaciones y ha considerado que trabajar "también es una manera de pasar el mes de agosto".

Al respecto, el secretario general de CCOO ha dejado claro que las vacaciones "son un derecho conquistado por los trabajadores" y ha criticado que "una responsable política con su responsabilidad haga apología de su no disfrute".

En el mismo sentido, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha asegurado que "cuestionar, aunque sea de esta forma indirecta, un derecho de los trabajadores como las vacaciones contribuye a deteriorarlo".

Ha calificado como "indecentes" las palabras de Cifuentes, porque "no es una persona cualquiera" y sus palabras "tienen mucha influencia" y "ayudan a destruir los derechos conquistados".