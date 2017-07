El tuit más 'Beautiful' de James Blunt contra los que critican el cameo de Ed Sheeran en 'Juego de Tronos'

Los cameos en Juego de Tronos generan casi tanta intriga como si se tratara de nuevas incorporaciones al reparto, y ninguno ha sonado tanto como el de Ed Sheeran en la séptima temporada.

El caso es que de Sheeran ha dividido a los fans en Twitter, algunos lo adoran y otros le desean el final que encuentra la mayoría de los personajes de la serie, peeeero ha habido un tuit muy especial para defender al artista. El cantante James Blunt ha querido que se hable de otra cosa, más allá de las críticas, y lo ha hecho de una manera majestuosa:

While everyone's losing their shit over @edsheeran's cameo on #GoTS7, can we all take a moment to remember this:https://t.co/odCffkRhDe