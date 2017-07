Se supone que el día de la graduación son los alumnos los que deben de estar despistados por el cansancio que acarrean tras una larga noche de celebración.

Pero en el caso de la joven Georgia Wilde, fue su padre el que no prestó la suficiente atención y cometió uno de los mayores errores que puede cometer en un día tan importante para su hija.

El pobre hombre quiso grabar la llegada de su hija, vestida con la clásica toga y el birrete, pero en lugar de grabar a Georgia comenzó a enfocar a una chica que iba delante de ella y que tenía un cierto parecido.

"Esa es otra persona", le advierte su hija en el vídeo, provocando la vergüenza de su progenitor, al que le entra la risa nerviosa.

"Oh, me dejé llevar", se lamenta entre risas. "Estaba mirando a la que no era", agrega el pobre hombre, avergonzado.

My dad legit filmed the wrong girl going down the isle at my graduation 😂😂😂 sums up my Dad 😩🎓 pic.twitter.com/LrfgLHUlx1 — Georgia Wilde (@GeorgiaBabyyy) July 20, 2017

Lo mejor de esta historia es la parte paradójica que tiene y que también explicó la propia Wilde en un tuit posterior: "Lo irónico de todo esto es que me estaba graduando ¡de un Grado de Cine!".