Una pediatra arrasa en Twitter con su estrategia para convencer a una madre 'antivacunas'

La pediatra Lucía Galán Bertrand, conocida popularmente como 'Lucía, mi pediatra', ha arrasado en Twitter con su estrategia para convencer a una mujer que le argumentó que no iba a vacunar a su bebé de 20 días después de haber "leído mucho": "Me he informado", asegura la pediatra que le dijo la madre en cuestión.

Ante este planteamiento, la doctora respondió a la mujer con una sencilla pregunta que desmontó el básico argumento de la madre: "¿Sabes lo que es la tosferina?".

La respuesta de la mujer provocó, cuando menos, desasosiego en la pediatra: "¿Tosferina? No".

Esta semana:"No lo vacuno.He leído mucho,me he informado"Tu bebé tiene 20 días,sabes lo q es la tosferina ? "Tosferina?no."-me contesta.😔 https://t.co/q6VWPKgUcf — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 22 de julio de 2017

Esta paciente me avanzó q lo había leído todo,q se había informado y no conocía la tosferina y el riesgo que asumía si no vacunaba a su hijo — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 22 de julio de 2017

Ante esta situación, Lucía Galán Bertrand ha asegurado que estuvo desmontando uno a uno los "pobres" argumentos de la madre:

Además con otra niña en casa escolarizada.Hablamos largo y tendido.Hubiese estado horas.Tenemos tanto por hacer aún.Hay tanta desinformación — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 22 de julio de 2017

Sus argumentos eran pobres.Los desmonté uno a uno sin esfuerzo.Aun así su decisión estaba tomada,su "creencia" era firme. — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 22 de julio de 2017

Finalmente, la conversación culminó con un "rayito de esperanza":

Un rayito de esperanza cuando me dijo al salir:"Gracias.Me has explicado cosas q desconocía.Voy a leer sobre la tosferina y te cuento"☺️ — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 22 de julio de 2017

Y que en ese momento no puedas llamar a la Policia y les quiten la custodia... una lástima. — Javier Fernandez (@tejedor1967) 22 de julio de 2017

Creo q no es el camino Javier. Debemos convencer que hacen lo correcto. Debemos conseguir q tomen ellos la decisión, convencidos. — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 22 de julio de 2017

Tienes razón, pero con este tema me hierve la sangre. Perdona. SE que tienes la razón. — Javier Fernandez (@tejedor1967) 22 de julio de 2017

Si. A mí también.Pero cuando los tienes delante has de transmitir q tu sangre fluye tranquila...has de adelantarte y pensar con claridad — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 22 de julio de 2017

ojalá madure en casa toda la información que le diste, recapacite, y vacune a su bebé. Ojalá... — Puri Escribano (@Puriky) 22 de julio de 2017

Ojalá.Traté de ser lo más amable y empática que pude. Es un verdadero reto cuando viene uno,pero siguen viniendo.Asi que a seguir!! 😉💪 — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 22 de julio de 2017

va a leer sobre la tosferina seguro, no querrá que el terror entre en su casa tan fácil. Tu #lucha es encomiable. Ánimo 💪🏼💪🏼 — Puri Escribano (@Puriky) 22 de julio de 2017

Le di mi email.Le ofrecí bibliografía.Ahora le toca a ella.Tendrá sus propias fuentes.Le dije q me escribiera,q seguíamos resolviendo dudas — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 22 de julio de 2017

¿ves?Lucha titánica. Seguro que tu semillita da sus frutos. Y esa madre te lo agradecerá eternamente.Y tantas en otros casos. — Puri Escribano (@Puriky) 22 de julio de 2017