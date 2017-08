Consiguen restaurar funciones nerviosas dañadas por el párkinson con células madre

Científicos japoneses demuestran en un trabajo publicado este miércoles en la revista Nature la posibilidad de restaurar funciones nerviosas dañadas por el párkinson gracias al uso de células madre pluripotentes inducidas (iPSCs, en inglés).

A partir de un modelo de la enfermedad en primates, investigadores de la Universidad de Kyoto han logrado mejorar problemas en la movilidad de los animales que sufrían una degeneración neuronal.

El estudio describe la implantación de neuronas dopaminérgicas -que transmiten la dopamina- derivadas de iPSCs, células adultas que han sido reprogramadas para devolverles la capacidad de diferenciarse en diversos tipos de nuevas células.

El estudio de Jun Takahashi y su grupo es el primer análisis a largo plazo en primates sobre los efectos de la implantación de ese tipo de neuronas en especímenes con párkinson.

Restoration of nerve function in a monkey model of Parkinson's disease is achieved using stem cell therapy https://t.co/WT15zou4K9 pic.twitter.com/Cij953VF5g