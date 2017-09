La inquietante reflexión de Boadella sobre el conflicto catalán: "El nacionalismo provocó millones de muertos en el siglo XX"

El dramaturgo catalán Albert Boadella ha analizado —en una entrevista en el diario ABC— el conflicto catalán, que a su juicio tiene origen en el catalanismo como problema "de odio, de xenofobia", fruto de "dos generaciones educadas en este odio": "Ha sido un goteo de odio a España durante 35 años", ha opinado Boadella, quien considera que "el catalanismo nace con un sentido de superioridad frente a España, a finales del siglo XIX, con la pérdida de las colonias".

"Yo soy catalán, tengo el pelo blanco y antes era rubio, y nada más. Cuando me preguntan de dónde soy me gustaría decir que soy de otro lugar, debido a las circunstancias. Incluso fuera, en el extranjero, digo que soy murciano", asegura el dramaturgo, quien se muestra muy preocupado por la situación en Cataluña: "La gente en España no tiene memoria, pero el nacionalismo provocó millones de muertos en el siglo XX", reflexiona.

Boadella, quien asegura que los independentistas "no quieren dialogar, quieren someter a España", ha afirmado que no aprecia "diferencias notables entre Junts pel Sí y la CUP": "La CUP es al Junts pel Sí un poco lo que era ETA y la izquierda abertzale al PNV", opina.

En referencia al gobierno de Mariano Rajoy, el dramaturgo considera que "está solo": Son muy estrictos en la aplicación de la ley, pero por otro lado tenemos un presidente muy poco belicista y al que le vienen muy cuesta arriba acciones concretas que debería haber hecho mucho antes", reflexiona.

El director teatral también tiene palabras para Podemos, que a su juicio "quiere la destrucción del Estado, y después ya verán qué Estado construyen": "También el PSOE del señor Sánchez", concluye.