Las cámaras de televisión 'cazan' lo que hizo Gavi antes del partido sobre el césped: "No sale la foto"

El futbolista de La Roja Gavi ha sido uno de los protagonistas de la previa del partido del Mundial entre España y Arabia Saudí. El jugador no ha sido titular, como sí lo fue en el debut frente a Cabo Verde, y las cámaras han 'cazado' una anécdota que ha protagonizado sobre el césped.

DAZN han grabado cómo Gavi se dio cuenta de que, en los videomarcadores del estadio, se podía escanear un código QR, hacerse una foto y mandarla por ese sistema para que la imagen apareciese en las grandes pantallas del recinto.

Así lo hizo mientras explicaba a todos sus compañeros lo que estaba haciendo, lo que creó buena expectación entre todos los futbolistas.

"No ha salido la foto"

Pero el tiempo pasaba y pasaba, en el marcador iban apareciendo fotos de un montón de espectadores, pero ni rastro de la de Gavi, que no perdía ojo a la pantalla. Al final, un tanto frustrado, el jugador acabó admitiendo: "No ha salido la foto".

Gavi ha dejado su puesto en el 'once' titular a Baena, una de las novedades junto a Lamine Yamal, cuya titularidad ha sido analizada en la revista estadounidense Sports Illustrated, que ha resumido de forma demoledora lo que le pasa a la selección: "El regreso de Yamal demuestra la dependencia de España de su superestrella".

La importancia de Yamal

"Las limitaciones creativas de España ante rivales defensivos quedaron al descubierto en el empate contra Cabo Verde, y De la Fuente aparentemente ha decidido que el riesgo de no alinear a un jugador que pueda cambiar el rumbo del partido como Yamal es simplemente demasiado grande", explica la revista.

La publicación subraya que "si España no logra vencer a Arabia Saudí, necesitará un buen resultado contra Uruguay en su último partido del Grupo H el sábado 27 de junio": "Aunque Yamal debuta como titular en un Mundial, no esperen ver al subcampeón del Balón de Oro 2025 completar los 90 minutos".