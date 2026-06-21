Gonzalo Miró se pronuncia sin medias tintas sobre la decisión del juez Peinado y ya es de lo más compartido del día

El periodista Gonzalo Miró ha dejado una de las intervenciones más compartidas en las últimas horas en redes sociales a la decisión del juez Peinado de aplicar medidas cautelares como la retirada del pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

En una escena de algo más de dos minutos, el presentador de Malas Lenguas Noche, Jesús Cintora, ha preguntado a Miró por su opinión tras el auto del magistrado y la apertura del juicio oral y él ha dado la réplica más contundente hasta el momento.

"Me parece que la democracia está en peligro", ha señalado, de primeras y sin medias tintas, el periodista. "Y así lo creo, firmemente. De hecho, creo que esto debería marcar ya un antes y un después, después todas las cosas que venimos viendo ya desde hace tantos años, para que no sirva como arma política este semejante disparate", ha razonado.

La dimisión "en bloque" del CGPJ

Gonzalo Miró ha asegurado que, bajo su punto de vista, después de lo sucedido con el juez Peinado, que "el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería dimitir en bloque". "Es un bochorno y una vergüenza que permitan, sin poner el grito en el cielo, las cosas que están pasando en la Justicia en este país", ha señalado.

El periodista ha explicado que "luego resulta que cuando hay políticos que ponen en duda la Justicia, que argumentos de sobra hay, resulta que ahí se dan mucha prisa en el CGPJ para sacar comunicados pidiendo respeto a la Justicia".

"Lo primero que deben hacer es respetarse ellos, respetarnos a los españoles, respetar la democracia. Ahora, si esto lo están haciendo con un expresidente, o con la mujer del presidente, o con el hermano del presidente, cuando llegue el día en el que estén en la Moncloa, qué no van a hacer con el resto de españoles que no piensen como ellos", ha expuesto.

Gonzalo Miró ha reconocido que, como mínimo, es algo "preocupante". Algo que ha dicho, antes de asegurar que ya habíamos visto "con estos ojitos, lo que han hecho con el fiscal General del Estado el propio Tribunal Supremo de este país". "Le han condenado... Se han cargado al fiscal General del Estado, sin pruebas", ha añadido.

"¿Por qué hay que creerse a esta gente? ¿Por haber estudiado? Que lo demuestren. Que tengan respeto por lo que hemos votado los españoles, que se lo están pasando por el forro", ha sentenciado el periodista.