Pilar Alegría: "La mayor injusticia fue el arbitraje del España-Corea del Mundial de 2002. Qué mal cuerpo"

Exministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno hasta hace nada, Pilar Alegría dejó Madrid para ser secretaria general del PSOE de Aragón, lugar desde donde ha participado en Las 10 del Mundial, la sección de El HuffPost en la que rostros conocidos hablan de sus recuerdos de los mundiales.

El primero que le viene a la memoria tiene más que ver con la infancia y con los sentimientos que con lo meramente deportivo, porque qué es el fútbol sino un cúmulo de sentimientos y de sensaciones que recorren el cuerpo como la corriente.

Porque a veces el fútbol son sonidos —como el del padre de Pilar Alegría poniendo la radio desde el tractor en el que trabajaba— y olores —como el de ese campo aragonés que recorría con él—.

Todos los que han participado en la sección tienen presente el gol de Iniesta en la final de 2010 pero, de momento, Alegría ha sido la única en poner sobre la mesa otro momento histórico de la historia de los mundiales: el 7-1 de Alemania a Brasil en 2014.

Card de Pilar Alegría Europa Press via Getty Images

- ¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

Mi primer recuerdo no es viendo, sino escuchando un Mundial por la radio. Recuerdo perfectamente ver a mi padre subir al tractor para ir al campo, y al segundo…encender la radio y escuchar las narraciones de los partidos. Cuando volvía a casa, ahí continuaba la sintonía…

- ¿Qué partido del Mundial te ha marcado más emocionalmente?

Dos partidos. El primero, y aunque sea poco original, la final de Sudáfrica con el gol de Iniesta. En esto seguro que estamos todos de acuerdo. Y me impresionó mucho la semifinal de 2014 entre Alemania y Brasil, ‘El Mineirazo’. Ese 7-1 a los anfitriones me impactó porque pocas veces he visto en el fútbol un ejemplo mayor de superioridad en el campo. Fue imponente.

- ¿Prefieres ver el fútbol solo o acompañado?

Acompañada, con unas cervezas y mucho que picar. Un partido para mí es una celebración con amigos, un momento para pasar un buen rato. Así las victorias se celebran más y las derrotas se llevan mejor.

- ¿Cuál consideras el mejor Mundial de la historia y por qué?

El de Sudáfrica, porque lo ganamos. Y este, porque lo vamos a ganar.

- ¿Qué selección crees que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

La roja por supuesto y también como no, Brasil y la Holanda de Cruyff

- ¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

Nunca le vi jugar, pero supongo que Pelé. ¡Y Maradona! Qué barbaridad lo que hacía Maradona.

- ¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

No uno sino dos: en el mismo partido, con cinco minutos de diferencia y con el mismo jugador. Cuartos de final del Mundial de México 1986, Maradona, ‘La mano de Dios y ‘El Gol del siglo’. No lo volveremos a ver jamás.

Y perdona el tercero y más importante…el golazo de nuestro querido Iniesta.

- ¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

Sí, empezar el partido con una cerveza y algo de picar, como cantaba Mecano.

- ¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol? ¿Y con quién no?

Con mi hijo, esa es una apuesta segura. Y no me gustaría verlo con cualquier cenizo o con alguien que no admita un ambiente agradable durante el encuentro. Vamos, con un amargao.

- La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial.

No hay partido de fútbol sin injusticia. Ni uno. Pero la mayor que yo recuerde fue el arbitraje del España-Corea del Mundial de 2002. Qué mal cuerpo se nos quedó esa mañana…