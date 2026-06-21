Fernando Miranda, el quiosquero de pueblo que conquista a las estrellas de la literatura 

Lucía Solla, Nerea Pallares, César Pérez Gellida, Santiago Díaz, Silvia Intxaurrondo, Manel Loureiro, Julia Varela, Arantza Portabales. La lista, que podría extenderse hasta ocupar varias líneas más, no se corresponde con los autores que han firmado en una de las mejores casetas de la Feria del Libro de Madrid. Aunque podría, teniendo en cuenta lo mediáticos que son esos nombres. Pero no: se trata de algunos de los escritores que han presentado sus obras en los últimos meses en Miranda, una pequeña librería de Bueu, un pueblo de Pontevedra de poco más de 10.000 habitantes.

Su dueño, Fernando Miranda, ha conseguido 'colar' su librería y su localidad en las giras de muchas de las estrellas de la literatura de España, que buscan hueco en sus agendas, repletas de presentaciones en grandes ciudades, para viajar hasta la Península del Morrazo. Muchos de ellos incluyen a la librería en la trama de sus obras y Sonsoles Ónega incluso la ha nombrado alguna vez en su programa de Antena 3.

Para este verano, cuando Bueu casi cuadriplica su población, el librero ha preparado la traca fuerte de su programación, que llevará hasta la localidad a algunos de los nombres más mediáticos del panorama literario actual. La pregunta a la que no se cansa de responder es evidente: ¿cómo consigue una pequeña librería (tan pequeña que él mismo se denomina a sí mismo "quiosquero") atraer a tanta estrella de la literatura, que acostumbran a parar únicamente en ciudades?

Todo empezó con Juan Gómez-Jurado

La respuesta no es sencilla y tiene una historia muy vinculada a Juan Gómez-Jurado. El escritor de best seller pasó el verano de 2008 en Bueu y entró varias veces en la librería para comprar. "Luego ganó el Premio Ciudad de Torrevieja y al día siguiente vino el dueño de la casa donde había estado alojado y me preguntó por un periódico porque estaba buscando la noticia de que Juan había ganado. Lo hablamos y al día siguiente volvió a venir este señor a decirme que a Juan le habíamos caído bien y quería presentar su libro en Bueu".

Fernando Miranda, junto a Domingo Villar en el famoso Bar Eligio. EL HUFFPOST

Dicho y hecho: aquella primera presentación reunió a unas 30 personas, incluido el alcalde. Y, sobre todo, sirvió para prender la mecha: "Nos abrió puertas porque siempre fue hablando muy bien de nosotros, en entrevistas nos ponía como ejemplo. Eso, a la hora de hablar después con otros autores y decir que había venido Juan y estaba muy contento, nos facilitó mucho todo".

Tirando del peculiar humor que desprende en todas sus conversaciones, Miranda resume todo en una frase: "Los escritores vienen no porque me conozcan, sino pese a que me conocen". "En una presentación, Manel Loureiro dijo que hay un circuito literario al que las editoriales mandan a los escritores y que Bueu no está en ese circuito, pero que mi insistencia, que me va a costar alguna orden de alejamiento, consigue eso", recuerda.

"Los escritores vienen no porque me conozcan, sino pese a que me conocen" Fernando Miranda

Ya más serio, el librero admite que "ahora es mucho mas fácil": "Somos mucho más conocidos y algo estaremos haciendo bien cuando la mayoría que viene quiere repetir. Eso se lo debo todo a la gente que viene, que nos compra, el Concello se porta de maravilla porque nos cede los locales y colabora a la hora de difundirlo".

Ansiedad previa a las presentaciones

Precisamente una de las cosas que más valoran los escritores cuando van a presentar a Bueu es que el público nunca falla y las presentaciones siempre cuentan como mínimo con unas cuantas decenas de personas entre el público. Eso, admite Fernando Miranda, se consigue con mucho trabajo, que le ha permitido tener una clientela fiel que se fía por completo de sus recomendaciones.

"Sufro mucha ansiedad cada vez que hay alguna presentación porque no sé qué va a pasar, pero partimos de esa seguridad de que sabes que 10 o 12 personas es raro que fallen", explica. Y saca pecho de saber que, si monta algo de novela negra, de 30 personas no va a bajar: "La gente que está habituada a ir a presentaciones sabe que hay muchas ciudades donde no juntas 30 personas ni de broma".

Fernando Miranda junto a Manuel Rivas en un acto organizado por la librería. EL HUFFPOST

Avisa de que la clave para ganarse la confianza de los clientes es leer mucho: "Eso es fundamental, aunque no tengo tanto tiempo como el que me gustaría para leer más. Estamos presentando un libro por semana, así que tengo que leer mínimo un libro por semana. Luego hay libros a los que no llego, pero conozco a muchos lectores que sé qué criterio tienen y me puedo fiar. Yo siempre digo, por ejemplo: 'Este aún no lo leí, pero...".

"Yo siempre digo que soy quiosquero aunque quisiera ser librero" Fernando Miranda

"Entiendo que un tipo que vende material eléctrico tiene que saber las funciones de cada historia para poder venderlo. De igual forma, un librero tiene que conocer lo que está vendiendo", insiste Miranda desde su librería, cuyo local ha sufrido una llamativa transformación que contribuye a aumentar su leyenda: antes fue un mítico bar.

De Café Fénix a Librería Miranda

"Mi abuelo fundó un bar en 1916 y le quedó a mi padre. Mis padres lo hicieron más grande y el bar no sé si fue el primero en tener televisión y el segundo en tener billar o al revés. Pero era muy conocido, el Café Fénix. Pero mi padre, por cuestiones de salud, tuvo que dejarlo en 1978. Alquiló el local primitivo a una entidad bancaria y él se quedó con 50 o 60 metros cuadrados y montó la librería, que era Librería-Droguería Miranda. Se vendía de todo: quisco, papelería, bisutería, libros...", recuerda el dueño, que tomó las riendas en 1991.

"Nunca me gustó estudiar, aunque sacaba buenas notas, más en ciencias que en letras, y le dije que no quería seguir estudiando. Y de un día para otro me dijo: 'Pues abres tú mañana. Y hasta hoy", cuenta. A partir de ahí, él se fue amoldando a las modas y a los gustos: "Nos volcamos más hacia el libro ahora, pero en un pueblo tienes que tener de todo. Hacemos recogida de Seur, tenemos fotocopiadora, papelería, prensa. Tengo asumido que somos un poco de todo. Yo siempre digo que soy quiosquero aunque quisiera ser librero". Un quiosquero con mucha literatura.

Tres recomendaciones de Miranda para el verano