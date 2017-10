El Consejo de Informativos de TVE abrirá una investigación por el tratamiento del 1-O

El Consejo de Informativos de TVE ha anunciado que abrirá una investigación por el tratamiento que RTVE está haciendo del 1-O, la jornada del referéndum de independencia de Cataluña.

Además, ha mostrado su apoyo a las quejas de profesionales de TVE.

Según ha informado Vertele, el Consejo de Informativos ya había manifestado en una nota interna su rechazo al dispositivo y cobertura que la cadena pública ha realizado durante las primeras horas del 1-O porque "no se adecua a los principios básicos de la radiotelevisión pública".

"El Canal 24H ha ofrecido una tertulia de seis horas sin piezas de análisis ni boletines informativos y La 1 sólo ha cortado para dar la voz del gobierno en la persona de la vicepresidenta", asegura la nota recogida por Vertele.

Han sido varios los periodistas de TVE que han mostrado su indignación en Twitter por el tratamiento de TVE. Por ejemplo, Vanesa Benedicto ha lamentado en Twitter el tratamiento que el Telediario de esa cadena ha hecho este domingo de la situación en Cataluña.

"Vergüenza, es lo q siento como periodista de TVE viendo el tratamiento sesgado que está dando el Telediario. Esto es manipulación", ha escrito la reportera en un mensaje que en sólo dos horas acumula más de 11.000 retuits.

"Desde dentro, algunos, estamos luchando contra esta manipulación", ha añadido.

Otro periodista de la casa, Xabier Fortes, se ha unido a las críticas asegurando: "Todo mi apoyo a los compañeros de TVE-Cataluña que están denunciando la obscena manipulación de los informativos y telediarios. DIMISIÓN YA!"

Alejandro Caballero, también periodista de TVE ha alertado de que "urge que en TVE se cumpla la Ley". "No hacen falta porrazos. Sólo que se vayan manipuladores y malos profesionales", ha añadido.

Urge que en TVE se cumpla la Ley. No hacen falta porrazos. Sólo que se vayan manipuladores y malos profesionales. https://t.co/2KmErULORf

Lo cierto es que en Twitter han sido muchos lo que se han quejado del tratamiento que el Telediario ha hecho de la situación en Cataluña. Y han acusado a la televisión pública de omitir las cargas policiales y de asegurar que nadie ha acudido a votar. También ha habido críticas para RNE:

No defrauda el Telediario. Génova y Moncloa han hecho una escaleta estupenda sin excesos policiales y con catalanes malos, malísimos. #NODO

Estoy viendo el telediario de la 1. Me imagino que el de TV3 será parecido pero al revés. pic.twitter.com/mWIEk2uUJl

Tranquilos. Viendo el telediario de TVE me he enterado que en Catalunya no pasa nada y nadie ha ido a votar.