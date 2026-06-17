EEUU desvela las claves del preacuerdo de paz con Irán: reapertura de Ormuz, un fondo de recuperación y cooperación para eliminar el material nuclear de Teherán 

Es 'solo' un "memorándum de entendimiento" a esta hora, pero aspira a ser la base de la futura y crucial paz entre EEUU e Irán. Y este miércoles, a dos días de la supuesta firma en Suiza, Washington ha dado a conocer su contenido, con numerosas claves y 14 párrafos.

Tras meses de conflicto militar, económico y también diplomático, las partes parecen haberse acercado de forma ¿definitiva? Minutos antes del 'movimiento' mediático de la Casa Blanca, Trump evidenciaba su confianza aunque con nota al margen. "Si el resultado no me gusta, volveremos a bombardear", apuntaba en una comparecencia tras la reunión del G-7, a la que poco después han seguido palabras positivas del 'aparato' de los ayatolás.

El principal es el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", una cuestión clave porque los ataques de Israel en el país asiático ponían en riesgo el acuerdo mismo.

La reapertura del estrecho de Ormuz es otro de los puntos más esperados y debatidos e incluirá dos fases. De acuerdo con la versión de la Administración Trump, el 'memorándum de entendimiento' recoge que el enclave marítimo permanecerá "libre de peaje durante 60 días".

Una vez se cumpla ese plazo, "Irán trabajará no solo con Omán, sino también con los estados del Golfo para establecer un acuerdo más amplio, un acuerdo a largo plazo sobre el estrecho de Ormuz".

Como añadido a la cuestión de Ormuz, EEUU se compromete a levantar el bloqueo naval "en un plazo de 30 días". El texto mostrado por Washington detalla que "durante este periodo, el tráfico marítimo se restablecerá en proporción al tráfico previo a la guerra" en Irán.

Una de las grandes victorias de Donald Trump es que Irán ha aceptado no tener armas nucleares y, tal como recoge el 'papel', ambos países colaborarán en la eliminación del material nuclear enriquecido de Irán mediante la "mezcla in situ bajo la supervisión del OIEA".

El texto por firmar este viernes incluye un plazo máximo de 60 días para terminar de dar forma a la paz definitiva, si bien sería un periodo "prorrogable" en caso de que haya "mutuo acuerdo".

Los 300.000 millones de dólares que Donald Trump prometía para Irán "si se portan bien", aparecen igualmente en el documento. EEUU se compromete, junto con sus socios regionales, a la creación de un fondo que parta de esa cifra (unos 258.000 millones de euros) "para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán".

El gesto va acompañado del levantamiento de "todo tipo de sanciones" contra la República Islámica de Irán, si bien el texto no detalla el calendario de actuaciones.

Todo este articulado cuenta con un 'asterisco', porque las dos capitales han pactado que mientras sigan negociando los detalles del acuerdo definitivo, Irán mantendrá vigente su programa nuclear, mientras que EEUU no desplegará más militares ni ampliará sus sanciones actuales.