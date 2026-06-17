El inesperadísimo guiño de Trump a Irán: asegura que EEUU ha recibido mucho dinero de Teherán y promete devolverlo "en algún momento"

Una de cal y otra de arena. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intervenido este miércoles al final de la cumbre del G7 en Francia y ha asegurado que Irán podría tener acceso a un fondo de 300.000 millones de dólares, aunque solo "si se comportan bien". Según ha defendido el republicano, EEUU ha recibido mucho dinero por parte de Irán, por lo que "en algún momento" tendrán que devolvérselo. De lo contrario, según ha defendido, nadie volvería a invertir en dólares.

Además de dejar caer la creación de un posible fondo para el país, el republicano ha querido agradecer al presidente de China Xi Jinping y al de Rusia, Vladimir Putin, por su "neutralidad" ante el conflicto. "Solo quiero darles las gracias porque lo hicieron mucho mejor", ha señalado el estadounidense, que también ha querido referirse al conflicto en Ucrania, asegurando que el bando ruso "está perdiendo más tropas en la guerra de Ucrania".

"Tendré que trabajar en el asunto del Líbano"

Sobre Líbano, uno de los puntos principales de las negociaciones de paz en la guerra de Irán, el dirigente estadounidense ha asegurado que le da "mucha pena", ha reconocido que Israel podría haber hecho un "mejor trabajo con Hezbolá" y ha afirmado que el líder libanés visitará Estados Unidos en una o dos semanas. Además, ha elogiado a los iraníes, a quienes ha definido como personas inteligentes y buenos negociadores, y ha dicho que cree que los actuales líderes de Irán representan un cambio de régimen.

A pesar de este aparente cambio en la actitud de Trump, el empresario ha dejado claro que, en el supuesto de que no se cumpla el acuerdo de paz que se está ultimando, probablemente volverá a bombardearlos hasta que lo cumplan. "Es un memorando de entendimiento. Si no se firma en 60 días, no hay problema. Volveremos a bombardear. No quiero hacerlo porque es muy bueno, pero quizás tengamos que hacerlo porque jamás les permitiremos tener un arma nuclear", ha amenazado.

"Netanyahu se emociona un poco a veces, pero ha sido un buen socio"

También ha tenido hueco para hablar del líder israelí, Benjamin Netanyahu, sobre el que ha dicho que "se emociona un poco a veces", aunque "ha sido un buen socio". En este sentido, el republicano ha afirmado, tras ser preguntado por un periodista, que tiene una muy buena relación con el primer ministro israelí, aunque ha reconocido que debería ser un poco más responsable con cuestiones como Líbano y ha propuesto que Siria se ocupe de Hezbolá, en vez de Israel.

"Tenemos una pequeña disputa sobre Líbano. Le dije a 'Bibi': 'Puedes ser un poco más delicado. No tienes que derribar un edificio cada vez que alguien de Hezbolá entra en él", ha criticado Trump. "Es un buen hombre, pero a veces se deja llevar un poco por la emoción", ha agregado.