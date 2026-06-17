Sánchez responde al "ánimo, Pedro" de Feijóo con un nuevo paquete de medidas económicas

Máxima tensión en otra sesión de control marcada por el calendario judicial que tiene al Gobierno, y más concretamente a su ala socialista, cercado. Este miércoles, la jornada arrancaba en el hemiciclo marcada por, tan solo unos minutos antes, la histórica imagen del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional para declarar como investigado en el caso Plus Ultra. Sin haber aceptado el juez haber aplazado la declaración por otra cuestión separada de la supuesta trama de tráfico de influencias, las joyas aparecidas en el registro en su despacho en Ferraz.

Menos de 24 horas antes, era la directora de la Guardia Civil la que pasaba por la otra cámara, un Senado donde daba explicaciones por las reuniones que tuvo que reconocer con la exmilitante Leire Díez. A ello se sumó en la tarde de ayer la negativa de la Mesa del Congreso a dar entrada a una enmienda de Junts a una moción del PP para instar a la convocatoria inmediata de elecciones. Con esta carta de presentación, el líder del Partido Popular arrancó su intervención: "¿Le preocupaba cómo le recordaría la historia? Se lo digo yo, por ser el presidente del Gobierno de la democracia con más sospechas de corrupción".

Pregunta y respuesta, echándole en cara la situación legal de Zapatero, al que tachó de haber sido aceptado socialmente como "el Gandi español", pero que ahora en las filas socialistas ya se preguntan si "es alguien que actuaba por su cuenta". El expresidente de la Xunta también ha concluido que "la verdad es que sus argumentarios son cada vez más ridículos señor Sánchez, ahora sabemos porque lleva más de un año sin querellarse con 'Antoñita, la Fantástica', como le llama su Gobierno [en alusión a las declaraciones de la ministra Diana Morant en la entrevista con El HuffPost].

Del "'ánimo, Pedro'" de Feijóo al guante arrojado a un "Torquemada"

Feijóo también ha acusado a Sánchez de "cobarde" y de "tener miedo a la democracia", ante la negativa a adelantar las elecciones generales que tendrían que celebrarse el próximo 2027. "No tiene derecho a amordazar el Parlamento", ha continuado, antes de lanzar un punch line con el objetivo de comparar el caso de corrupción que apeó al último gobierno popular de la Moncloa "Si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa: 'Ánimo, Pedro'".

"Veo que ha tomado la costumbre de agotar todo su tiempo en su primera intervención", le ha afeado Sánchez en la réplica, indicando que así "no hay diálogo" posible. Ha ido con todo en su respuesta y le ha tachado de "Torquemada de la vida" que se sienta "en un despacho pagado en B [por las sentencias de corrupción sobre la reforma de la sede del PP]", al tiempo que se ha mostrado sorprendido, dijo, por "la atalaya moral" desde la que alecciona cuando es "el presidente designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso".

Sánchez ha vuelto a echarle en cara a Feijóo las distintas medidas sociales impulsadas por el Gobierno de coalición progresista, recordando que la oposición ha venido votando en contra de estas, independientemente de que fuese la subida del salario mínimo o la revalorización de las pensiones. "Usted pregunta por la degeneración política, mire, esta tiene mucho que ver con las votaciones que sistemáticamente se producen en esta cámara, sistemáticamente esta oposición destructiva está en contra de todo lo que beneficie a la ciudadanía", ha espetado el mandatario español.

Y ahí ha aprovechado Sánchez para un nuevo anuncio y golpe de efecto, el de que van a volver a aprobar, el próximo 29 de junio, un real decreto ley con medidas de protección al tejido productivo del país, aludiendo a la firma de un acuerdo preliminar entre EEUU y Washington, pero deslizando que todavía no se sabe qué efecto e impacto tendrá. Justo antes ha recordado el voto en contra, "hace 3 meses", del primer decreto en aquella dirección.