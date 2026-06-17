Cuánto cobrará una dependienta de Zara tras la subida de sueldo de Inditex: más de 21.400 euros al año

Inditex va a subir el sueldo a 30.000 trabajadores en España. Tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, la compañía liderada por Marta Ortega aumentará un 12,5% los salarios de los empleados de tienda.

Este incremento en la retribución se repartirá entre 2026 y 2028. Las más beneficiadas serán las dependientas de las tiendas, precisamente las que han encabezado las recientes protestas para la mejora de sus condiciones.

Hay, además, otras mejoras, como la homologación en todas las tiendas de la ayuda al matrimonio y pareja de hecho (100 euros), la ayuda para enfermedad poco común y de especial gravedad o la compensación por trabajo remoto big store (0,30 euros la hora). También habrá un recargo del 30% en la retribución en días de gran demanda como el inicio de las rebajas o el Black Friday.

Pero ¿cuál es el sueldo exacto de una dependienta de Inditex después de este aumento?

Sueldo de una dependienta de Zara tras la subida salarial

Para saber el salario de una dependienta de tiendas como Zara, Pull&Bear, Bershka o Stradivarius hay que atender al convenio colectivo de la compañía. Todo depende de la antigüedad de la trabajadora. Al llevar más o menos años trabajando en Inditex, estará en un nivel distinto.

Estos son los sueldos de las dependientas una vez se ha firmado el acuerdo con los sindicatos:

Nivel 1 (dependientas con antigüedad menor a 18 meses): 19.840 euros brutos en 2026, 20.634 euros en 2027, 21.459 euros en 2028.

19.840 euros brutos en 2026, 20.634 euros en 2027, 21.459 euros en 2028. Nivel 2 (dependientas con antigüedad entre 18 meses y 4 años) : 22.045 euros brutos en 2026, 22.927 euros en 2027, 23.844 euros en 2028.

: 22.045 euros brutos en 2026, 22.927 euros en 2027, 23.844 euros en 2028. Nivel 3 (dependientas con antigüedad superior a 4 años): 24.249 euros brutos en 2026, 25.219 euros en 2027, 26.228 euros en 2028.

Esto supone que, a partir de 2028, una dependienta de Inditex cobrará al menos 21.459 euros brutos anuales, lo que equivale a alrededor de 1.450 euros netos al mes si el salario se percibe en 12 pagas.

En el caso de una dependienta con más antigüedad (superior a 4 años), acabará ganando 26.288 euros brutos al año, lo que aproximadamente se traduce en 1.700 euros netos al mes si el salario se cobra en 12 pagas.