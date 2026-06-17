Le preguntan a León XIV por España y muchos ven en la respuesta "una hostia" a la derecha española  

Con permiso del cantante de Puerto Rico Bad Bunny —que ha estado más de dos semanas en España— el papa León XIV debe de ser una de las personas que más ha sentido y vivido el país en los últimos días.

Tras casi una semana por el territorio español, donde estuvo en Madrid, Barcelona y Canarias, el sumo pontífice ha hablado de su experiencia aquí y ha dejado una frase que muchos están interpretando como un 'palo' a la crispación que se vive en España.

En un canutazo con los medios de comunicación en el que había micrófonos españoles, el papa León XIV ha sido preguntado por la respuesta que espera de la clase política española después de que le ovacionasen durante ocho minutos en el Congreso de los Diputados tras criticar el aborto y la eutanasia.

Y esto es lo que ha dicho: "Bueno es un momento particular en la política. Yo no quiero entrar en la política de España como tampoco de otros países. Pero la invitación al diálogo, la invitación a escucharnos unos a otros y no siempre estar criticando e insultando la oposición sin llegar a acuerdos para el bien común. Con esos enfoques que hablé ahí sobre todo, la dignidad humana".

En el mismo encuentro con periodistas ha afirmado que lo que más le ha sorprendido en sus distintas etapas del viaje es "la respuesta entusiasta de tantas personas en todos los lugares".

"Uno podía pensar que aquí sí y aquí quizás menos, aquí sí o no, pero la verdad es que ha sido una cosa muy hermosa. Cada momento muy bien preparado. Hay que decir que los obispos, tantos voluntarios en todos los lugares que han trabajado para preparar todo ha sido maravilloso. Lo que he visto, la gente muy contenta y yo muy contento de poder celebrar la fe", ha dicho.