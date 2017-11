Rajoy, sobre el 21D: "El Gobierno ha hecho su trabajo, ahora le toca a la gente"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado en una entrevista en la cadena Cope que el 21-D "le toca a la gente" porque su Ejecutivo "ha hecho su trabajo" de cara a las elecciones en Cataluña.

¿Y si ganan los partidos soberanistas de nuevo? "Vamos a trabajar para que no ganen las formaciones independentistas. Espero que haya una participación masiva. Hago un llamamiento a la participación. Pero gane quien gane, tendrá que cumplir la ley", asevera.

Rajoy no tiene "la más mínima duda" de que el PSC respetará la unidad y la soberanía nacional, ya que "es indiscutible que el PSOE ha apoyado la aplicación del 155". "Los veo en el marco constitucional. No aceptarán nada que no permita decidir a todos los españoles", afirma.

El presidente del Gobierno asegura que "todos los que están ahora en prisión se pueden presentar" porque no están inhabilitados, aunque en su opinión "sería absurdo que a una persona en la cárcel se le hiciese conseller porque no podría ejercer sus funciones".

Eso sí, considera que dirigentes independentistas como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras están "inhabilitados políticamente" aunque se puedan presentar a las elecciones del próximo 21 de diciembre.

Rajoy asegura que el 155 está ahí siempre ya y "ha servido para demostrar que España sabe defenderse". Pero es excepcional y "debe aplicarse durante poco tiempo". Una vez se constituya el nuevo Govern, espera que todo vuelva a la normalidad. "Hacemos elecciones para que deje de aplicarse", apunta.

¿Cree que entonces volverán las empresas a Cataluña? "Ojalá que vuelvan. Yo pido que lo hagan, como espero que todos compren productos catalanes para que los empresarios que venden por todo el país no sufran dos veces, por el trato de los independentistas y por el enfado fuera de la región", pide Rajoy.

NO APLICÓ ANTES EL 155 PORQUE HABÍA QUE IR "CARGADO DE RAZONES"

El jefe del Ejecutivo ha explicado también que no aplicó antes el artículo 155 porque "es excepcional, no se había aplicado nunca antes en la historia de España" y había que "pensarlo bien e ir cargado de razones". "Si lo hubiésemos hechos dos meses antes, no habríamos tenido tantos motivos", ha admitido.

La otra razón es que PSOE y Ciudadanos "no quisieron aplicarlo hasta esa fecha" y el PP no quiso "tomar la decisión en solitario" porque Rajoy cree que el consenso era importante.

Tras su aplicación, cree que las cosas están funcionando "de una manera razonable", que los servicios públicos funcionan y los empleados públicos colaboran.

"EN ABSOLUTO" SOSPECHA DEL GOBIERNO RUSO

Respecto al 1-O, "teníamos muy claro que Europa nos apoyaría porque ya habíamos hablado. Y así fue. Vimos que había un esfuerzo perfectamente organizado para desacreditar a España los dos o tres primeros días después del referéndum y fuimos recomponiendo la situación".

Rajoy explica que luego salió a la luz "que el 50% de las cuentas que difundían bulos eran de Rusia y que el 30% estaban en Venezuela" y apunta que la UE está trabajando en esa injerencia.

Sin embargo, se muestra cauto a la hora de acusar a los Ejecutivos y asegura que "en absoluto" sospecha que el Gobierno ruso esté detrás de todo. "Sólo puedo hacer afirmaciones de hechos probados. No tengo ningún dato que pruebe eso. Ni siquiera tienen por qué ser ciudadanos de allí", apunta.

Es mucho más contundente con las "mentiras" de los independentistas. "Ahora están diciendo que mintieron. Dijeron que no afectaría a la economía y se han marchado mas de 2.000 empresas y hemos tenido que rebajar las previsiones de crecimiento. Era mentira que estuvieran preparados, que tendrían el apoyo de Europa", enumera.

SU ÚLTIMA CONVERSACIÓN CON PUIGDEMONT

La situación en la que se ha metido Puigdemont le parece "complicada" y su campaña "puramente victimista". "Está en Bruselas porque ha querido marcharse. Me entere al día siguiente, cuando apareció por allí. Después de lo que había visto, no me sorprendió", recuerda.

La última vez que habló con Puigdemont fue hace meses: "Fue una conversación muy frustrante. Había que celebrar el referéndum sí o sí y yo podía decidir la fecha y si era suficiente un 50% o un 60% de los votos para declarar la independencia. Podíamos hablar del procedimiento pero no de la consulta".

Al igual que le recriminan los independentistas, Rajoy critica la falta de voluntad de diálogo de la otra parte. "Sabían que no autorizaría el referéndum y no hubo ninguna voluntad de negociar ni dialogar. Fue cuando llegué a la convicción de que no había posibilidad de entendimiento", asegura.

¿Hasta donde dispuesto a llegar en una reforma constitucional? "No puedo aceptar que la voluntad de una minoría se imponga. El principio de igualdad de todos los españoles no se puede romper. Nunca he sido partidario de hacer reformas a la Constitución, pero estoy dispuesto a escuchar", apunta.