Sorpresa por un retrato de una Michelle Obama irreconocible

Los retratos oficiales de Barack y Michelle Obama han sido desvelados en su presencia este lunes en la Galería Nacional de Retratos de Washington. El ex presidente demócrata ha escogido a un artista, Kehinde Wiley, cuyo estilo se relaciona con motivos vinculados al hip-hop, que ha elaborado un retrato en el que Barack Obama aparece sentado en una silla con un colorido fondo de hojas y flores. La ex primera dama, por su parte, ha elegido a la artista Amy Sherald, que ha optado por un retrato en el que predominan los tonos grises.

Ambos son los primeros artistas negros en dibujar al primer matrimonio afroamericano que ha ocupado la Casa Blanca, por lo que ha sido un acto histórico. Las reacciones en las redes tras presentarse ambas obras, como era de esperar, han sido variadas y para todos los gustos, pero mucha gente ha coincidido en que el retrato de Michelle no se parece a ella.

Is that the same women who painted this? pic.twitter.com/i3cWqVNjtb — Baby Trump (@TheTrumpBaby) 12 de febrero de 2018

"¿Es esta la misma mujer que pintó esto?", se preguntaba el usuario @TheTrumpBaby.

También hay quien ha alabado la obra de Amy Sherald, pero ha matizado que no se parece a la ex primera dama:

Michelle Obama's portrait by Amy Sherald is nice, but it vaguely resembles her. pic.twitter.com/f8XO3Phg6G — J. Dakar (@mrjdakar) 12 de febrero de 2018

"El retrato de Michelle Obama por Amy Sherald es bonito, pero solo se parece a ella vagamente", comentaba el usuario @mrjdakar.

Unveiled at The Smithsonian National Portrait Gallery:

Michelle Obama

Who did this? Looks nothing like her. I'm no fan of the Obamas, but come on now! You couldn't afford a real portraitist? pic.twitter.com/PDgd2M1qX1 — Barbara Robinson (@barbiegirlmeier) 12 de febrero de 2018

"¿Quién ha hecho esto? No se parece en nada a ella. No soy una fan de los Obama, pero por favor, no podíais permitiros un retratista real?", ha escrito la usuaria @barbiegirlmeier en Twitter.

Tampoco ha faltado quien ha destacado el "fantástico" retrato de Michelle frente al de Obama:

El de Obama es mediocre. El de Michelle es fantástico. https://t.co/k4NBuYAb5S — Roger Senserrich (@Egocrata) 12 de febrero de 2018

El retrato del expresidente también ha despertado el humor de algunos tuiteros:

Can anyone photoshop Obama's portrait to disappear into the ivy like that homer gif? pic.twitter.com/cxL6kWcdSe — Michael Flaherty (@livedinthewhale) 12 de febrero de 2018

"¿Puede alguien photoshopear el retrato de Obama para que desaparezca en los arbustos como este gif de Homer?", preguntaba en Twitter el usuario @livedinthewhale.