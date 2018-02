Beatriz Rubio, militante del PCE y responsable de Feminismo de Izquierda Unida en Málaga, se ha convertido en protagonista de las redes sociales por su intervención en un debate sobre feminismo con otros jóvenes representantes políticos en Ondaluz Málaga, un programa local de esta provincia andaluza.

Más concretamente, por la respuesta que dio a José Manuel Puche, coordinador de Ciudadanos en Antequera, cuando éste aseguró que él es "de los que echa una mano en casa".

Rubio le cortó inmediatamente para reprocharle esta frase:

"¿Sabes qué pasa? Que el problema es lo que has dicho, que tú echas una mano en casa. Tú no tienes que ayudar en tu casa, porque tu casa es tuya. Tú tienes que trabajar en tu casa. Tú, no es ayudar a tu madre, ¿sabes lo que te quiero decir? No ayudas a tu madre ni ayudas a tu pareja en caso de que sea mujer, tú estás en tu casa trabajando por tu casa. No estás ayudando a nadie, porque es una tarea que también es tuya".