El comentario que ha soltado Grison en 'La Revuelta' sobre el viaje de Ayuso a México va a dar que hablar toda la semana

La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México sigue generando numerosas reacciones tanto dentro como fuera de España y una de las últimas, y que nadie esperaba, ha sido el comentario que ha soltado Grison en La Revuelta.

El protagonista del programa de TVE junto a David Broncano, Jorge Ponce y Ricardo Castella ha aprovechado que hablaba sobre las cucarachas para dejar un dardo muy directo a la dirigente madrileña.

Durante la visita a La Revuelta de la actriz Hiba Abouk, la intérprete hablaba de que "las cucarachas se han ido haciendo más pequeñas y más planas para acceder en tu casa, por todas partes". "Por tus desagües, por tus sistemas de ventilación...", ha añadido.

David Broncano preguntó si eso era "verdad" y Grison no dudó en protagonizar un comentario que está siendo muy compartido en redes sociales. "Pero es que llevan 300 millones de años tío", ha señalado.

"¿Sabes que pueden vivir sin cabeza una semana? Como Ayuso allí en México", ha explicado, provocando de forma instantánea las risas del público, de Hiba Abouk y del propio David Broncano.

"México no existió hasta que llegaron los españoles"

Este mismo jueves, Ayuso ha vuelto a dejar unas declaraciones polémicas sobre su viaje a México. Después de las críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid, la dirigente madrileña ha asegurado que "México no existió hasta que llegaron los españoles".

"Quiéranse un poco más porque era otra civilización", ha destacado, antes de decir que la izquierda solo busca hacer "revisionismo" con la historia intentando "crear bancos y hablando de muertos".

"Pregúntenle a la presidenta mexicana y a los mexicanos qué hay en la calle Guatemala, 24 en Ciudad de México, qué hay bajo tierra. Pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje", ha expuesto este jueves.

Pero no ha sido lo único que ha dicho. "Es lo que hace siempre el comunismo, para crear dependencia, para crear agravio, que la gente esté podrida, que no tenga más que desconfianza, emociones negativas, que no tenga nada, ni fe, ni nación, ni historia, ni familia, ni propiedad. Y por eso siempre están trabajando en contra de las democracias liberales y retorciendo la historia de España", ha continuado.

"Ayudó mucho que viniera, porque abrió el debate"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también ha aprovechado este jueves para lanzar una nueva invitación a Ayuso para regresar a su país y "pasar más tiempo de vacaciones".

"Tanto que odia a México, al Gobierno de México, y se pasan los días de vacaciones", ha ironizado la mandataria. "Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones (...) somos un país extraordinario", ha añadido.

"Que conozca de nuestra cultura, que pase más tiempo de vacaciones en México. Yo creo que aprendería mucho sobre la grandeza cultural de México. Ayudó mucho que viniera, porque abrió el debate, nos permitió hablar de Hernán Cortés, de lo que fue la conquista o la invasión de los pueblos", ha sentenciado la líder mexicana.