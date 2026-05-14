La moda de las PowerPoint Party: lo que empezó como una broma entre amigos ya está llenando las salas de cine

Una reunión de amigos en una casa cualquiera. Las risas provocadas por antiguas anécdotas protagonizan la velada, pero poco a poco la magia se va diluyendo; en las miradas de todos los presentes se adivina un mismo pensamiento: esto ya no da para más.

Esta situación, que puede ser común para muchos de los que leen esto, también fue la que dio lugar a la PowerPoint Party, un concepto que nació con la premisa de amenizar esas noches a base de diapositivas divertidas y donde la única regla es ser original.

Álvaro Góngora, un diseñador gráfico de Sevilla residente en Valencia que en 2022 celebró una de estas fiestas utilizando la famosa herramienta de Microsoft. "Me parecía muy interesante coger un formato tan profesional como el PowerPoint y llevarlo a un contexto completamente distinto, más de ocio", cuenta a El HuffPost.

Pese a no ser una idea original, este sevillano parió un nuevo modelo de ocio que puede disfrutarse en cualquier lugar, sin demasiadas complicaciones. Apenas se necesita una pantalla y tener la mente abierta ante todo lo que pueda suceder a continuación.

Álvaro Góngora.

De la oficina al salón de casa: la revolución del PowerPoint

Las PowerPoint Party nacieron en una casa anónima, pero pronto se trasladó a varios locales de Valencia, ciudad que hasta ahora ha acogido la mayoría de estas fiestas que se anuncian a través de redes sociales. "Es un formato que todo el mundo conoce, y por eso funciona tan bien cuando lo llevas a algo más social", apunta Álvaro Góngora.

El hecho de que estas reuniones o fiestas giren alrededor de una herramienta que casi todo el mundo ha utilizado alguna vez, ya sea en entornos académicos o laborales, facilita mucho las cosas.

"Los temas salen mucho de internet, de lo que la gente consume ahí. Cada persona lo lleva a su terreno: lo personal, lo absurdo, lo que le hace gracia", explica el creador de las PowerPoint Party, que funcionan como "alternativa perfecta a los planes habituales".

Precisamente, en ello radica gran parte de su éxito, pues la única regla en estas reuniones es que la temática que se presenta sea entretenida. Otra de las claves es la estética cutre. Como diseñador gráfico, Álvaro Góngora decidió apostar por la tipografía Comic Sans, sabedor de la mala fama que tiene en el mundo corporativo.

Todo vale, pero el contexto es clave

La resignificación del PowerPoint -con la estética anti-diseño por bandera- solo se entiende si se tiene en cuenta el target al que se dirige: jóvenes adultos con ganas de pasarlo bien de una forma que nada tiene que ver con los planes clásicos.

Este sevillano asegura que estas fiestas representan un concepto en evolución constante. "No hay un límite claro, irá hasta donde llegue", asegura cuando se le pregunta por sus intenciones a medio largo plazo.

De momento, en Valencia las Power Point Party ya han dado el salto a la gran pantalla. El pasado 7 de marzo tuvo lugar una de ellas en la sala más grande de los Cines Babel. También se han celebrado ya en Sevilla y en Madrid.

Y si algo tienen en común todas ellas es la disparidad de las temáticas. En pequeños ambientes, como una fiesta de amigos, "triunfan conceptos como los peores outfits de tal persona o sus relaciones más desastrosas".

La cosa cambia cuando se hacen en grandes salas, donde la libertad también está presente, pero todo está "más profesionalizado". Álvaro Góngora cuenta que se han abordado conceptos "de todo tipo", pero que más allá de los temas, lo que realmente importa es con quién compartes la experiencia.

PowerPoint Party Edición Cine ÁLvaro gongora

Un fenómeno que triunfa entre la Generación Z

En plataformas como TikTok se pueden ver desde hace tiempo reuniones de amigos donde las presentaciones en PowerPoint u otras herramientas de presentaciones funcionan como un elemento al servicio del disfrute.

Hay que remontarse al año 2012, cuando las presentaciones irrumpieron en una fiesta organizada por tres estudiantes universitarios de Canadá, según un reportaje realizado por la televisión estadounidense CNN.

Esta idea pronto se convirtió en fenómeno en EE.UU., y desde allí las PowerPoint Party fueron exportadas a otros países. Poco a poco, en redes sociales como Snapchat podían verse algunos retazos de las presentaciones; más tarde llegaron a TikTok, donde ahora es tendencia entre los jóvenes denominados como Generación Z.

Como ocurre con casi todas las tendencias, los más jóvenes suelen ser quienes las convierten en moda. Sin embargo, las PowerPoint Party no tienen edad. Porque, como afirma Álvaro Góngora, todo el que esté dispuesto a "pasar una noche de sábado o una mañana de domingo divertida", puede disfrutar de ellas.