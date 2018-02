Los científicos españoles en el exilio cargan contra Rajoy por presumir de ciencia

Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el presidente Mariano Rajoy ha sacado pecho por el estado de la ciencia española, que en su opinión es "de primer orden".

Rajoy ha dicho que España tiene un buen sistema de ciencia, con buenos investigadores y centros, infraestructuras punteras y participación en algunas de las instalaciones científicas mundiales más importantes, aunque, "como en todo, se puede y se debe mejorar".

Respondía así a la socialista Margarita Robles, quien ha recordado que España dedica a I+D+i el 1,19% del PIB, frente al 2,3% de media europea, y que en los últimos años más de 27.000 investigadores se han quedado sin trabajo y otros 30.000 se han ido fuera porque el Gobierno "les está condenando al exilio".

Esos exiliados se han revuelto contra Rajoy cuando ha aprovechado para repetir sus alabanzas a la política científica de su Ejecutivo en Twitter.

Varios le han mandado un saludo desde otros países (Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido, Finlandia, Noruega, Holanda, Irlanda, China, Argentina, Japón, Ecuador y hasta Grecia) o le han recordado, con gráficos y estudios, por qué no está la cosa como para tirar cohetes en su sector:

Un saludo desde Reino Unido, donde me becaron para mi doctorado (España no). Me acaban de contratar en uno de los mejores centros en mi campo, pero no, @marianorajoy, no es en España (ojalá), es en Japón. Nos echáis de nuestras casas. De primer orden mis ovarios, sinvergüenzas!