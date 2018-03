Tras las históricas manifestaciones y la huelga feminista del 8 de marzo, el programa laSexta Noche arrancó su debate hablando de feminismo.

Entre los tertulianos estaba Lidia Falcón, histórica militante feminista y fundadora, en 1977, de la Organización Feminista Revolucionaria, que luego pasaría a ser el Partido Feminista de España.

También estaban algunos de los habituales, como Eduardo Inda y Paco Marhuenda, director de La Razón. Precisamente fue este último el que protagonizó uno de los momentos más tensos del debate cuando habló de que la Unión de Centro Democrática (UCD) de Adolfo Suárez aprobó en 1981 la Ley del Divorcio.

Lo hizo dirigiéndose a Falcón, que interrumpió al periodista. "Lo que nos costó Paco. Mira, no me vengas con rollos", espetó la histórica feminista.

Algo que no gustó nada a Marhuenda, que contestó. "No me vengas con rollos tú. No me vengas con rollos tú que yo sí estaba allí. Yo sí estaba en la UCD".

"¿Tú estabas en UCD?", preguntó Falcón, que no dudó en soltarle lo siguiente al director de 'La Razón': "Pues te tenía que haber ido a darte de patadas a ti, porque realmente estuvimos luchando para lograr el divorcio por mutuo consentimiento hasta quedarnos exhaustas".

"Patadas de qué", acertó a decir Marhuenda, que no se esperaba tal respuesta de Falcón. "Vosotros erais minoritarios. Tú pensarás como pienses, pero la historia es la que es. Y llega un momento en que es bastante cansino que sois una minoría muy respetable parece que lo hayáis hecho todo. Tu partido era una minoría y la UCD, que era mayoritario con el PSOE, sacó la ley".

"Hicieron las cosas por su propia voluntad", volvió a interrumpir Falcón, que enfadó aún más a Marhuenda. "Yo creo que es una cuestión de educación dejar hablar a los demás", espetó el periodista. "Lo mismo te digo", respondió la exdirigente feminista.

Puedes ver el momento completo a partir del minuto 1:11:00.