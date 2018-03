40 fotos de mujeres trabajadoras de todo el mundo

No, las mujeres no solo se ocupan de cocinar y cuidar de sus hijos (labores igual de respetables, desde luego). Una mujer puede ocupar cualquier oficio: carnicera, entrenadora de fútbol, luchadora, conductora de autobús, líder religiosa, diseñadora de producción, agente de policía, levantadora de peso, mecánica de motos, agente inmobiliaria, barbera, etc.

Para rendir homenaje a las mujeres, la edición estadounidense del HuffPost ha reunido 40 fotografías de mujeres de todo el mundo que trabajan en sectores muy diversos. Sigue bajando para conocerlas a ellas y sus oficios.