Las emotivas palabras de Caroline Kennedy al hablar por primera vez de su hija Tatiana Schlossberg tras su trágica muerte

El 30 de diciembre de 2025 moría a los 35 años Tatiana Schlossberg. La periodista medioambiental, hija de Caroline Kennedy y por tanto nieta de John y Jackie Kennedy, fallecía a causa de una leucemia mieloide aguda, una enfermedad poco frecuente para personas de su edad que reveló que padecía un mes antes de morir y que se manifestó tras haber tenido a su segunda hija.

Esta tragedia se unió a la lista de las desgracias de los Kennedy, una dinastía tan rica y poderosa como marcada por el infortunio. Tatiana Schlossberg dejó devastada a su marido, George Moran, a sus pequeños hijos, a sus hermanos Jack y Rose y a sus padres, Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, que han tenido que aprender a vivir sin ella.

Sus palabras en la entrega de un premio

No ha sido fácil y nunca lo será, pero cinco meses después de su prematura marcha, la familia se ha dejado ver en público con motivo de la ceremonia de entrega del John F. Kennedy Profile in Courage Award, que en esta edición fue a parar a Jerome Powell, expresidente de la Reserva Federal.

"Este año incluso tenemos nuevos miembros de la familia aquí. Estoy muy feliz de dar la bienvenida a Emma Shriver y a Garrett y Mary Moran", en referencia a su sobrina segunda y a los padres de su yerno George Moran.

Añadió que "la política es una actividad familiar y estoy muy agradecida a los miembros de mi familia que están aquí esta noche y cuyo apoyo durante tantos años ha mantenido vivo el espíritu de mi padre y ha convertido esta institución en un monumento viviente".

Caroline Kennedy y su hijo Jack Schlossberg Nathan Congleton/NBC via Getty Images

Caroline Kennedy, que no se había pronunciado públicamente sobre la pérdida de su hija, habló de ella muy emocionada durante el discurso que ofreció y que recogió People: "Recordamos a Tatiana, que formó parte de la junta directiva de esta biblioteca y representó todo aquello por lo que lucharon mis padres en su hermosa, maravillosa y demasiado corta vida". Sus palabras provocaron los aplausos de los presentes.

También dedicó unas palabras a su hijo Jack Schlossberg, candidato al Congreso estadounidense en representación del 12º distrito de Nueva York: "Estoy muy orgullosa de él por haber empoderado a miles de personas para que vuelvan a creer en la política, y sé que mi padre también lo estaría", expresó Caroline Kennedy.