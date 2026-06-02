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Pradales y las "alarmas encendidas" del PNV ante un cambio político con Vox: "Hay que mirar más allá del hoy"
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Pradales y las "alarmas encendidas" del PNV ante un cambio político con Vox: "Hay que mirar más allá del hoy"

El lehendakari vasco no responde a la posible moción de censura del PP, pero admite el "momento muy complicado" de la legislatura española.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Imanol Pradales, durante su intervención en el Cercle d'Economía
Imanol Pradales, durante su intervención en el Cercle d'EconomíaEFE/ Quique García

En España somos muy de mirarlo todo con lupa. Pero si hay una potencial moción de censura sobre la mesa, la lupa es aún más evidente. Alberto Núñez Feijóo ya no esconde su intención de moverse para conseguir los apoyos suficientes con los que 'moverle la silla' a Pedro Sánchez. Sus objetivos son Junts y PNV, tras incidir ambas formaciones en la necesidad de ir a elecciones pronto por ver "acabada" la legislatura

Pero de momento, la moción es cosa mayor. Los postconvergentes lo juegan todo a que Feijóo vaya a Waterloo a ver a Puigdemont, mientras la formación vasca no termina de cerrar ninguna puerta. 

Este martes ha hablado el lehendakari, Imanol Pradales, en un acto en el Cercle d'Economía... justamente allí donde Feijóo lanzaba su proyecto de 'futuro' para España y la promesa de conseguirlo "con o sin ayuda". 

En una intervención junto a los también presidentes autonómicos catalán (el socialista Salvador Illa) y gallego (el popular Alfonso Rueda), Pradales ha respondido a la pregunta de cómo afrontaría y cómo podría afectar un posible cambio de gobierno en favor del PP con o sin Vox. Su reflexión deja claro que 'con Vox, nada'

Sabedor del veto de Junts y PNV a los de Abascal, Feijóo ya ha dejado claro que su moción sería simplemente instrumental para convocar elecciones y su gobierno de transición no contaría con Vox. Al respecto, Pradales asegura que "si uno atiende a lo que dice Vox nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas". 

"Dentro de su programa aparece acabar con el propio estado de las autonomías. La posición de Vox en el Parlamento, muy minoritaria, es de cuestionar el autogobierno vasco, sus instituciones y hasta su identidad. Este elemento no es menor y es muy importante tenerlo en cuenta", ha comenzado exponiendo el mandatario vasco.

En una fotografía más amplia de la situación política nacional, Imanol Pradales ha reconocido que "estamos en un momento muy complicado de la legislatura española, hemos sido muy claros, pero hay que mirar más allá del hoy". 

"Me interesan otras cuestiones antes de llegar a ese potencial escenario que no sabemos si se va a dar o cómo se va a dar. Hay que pensar en las siguientes generaciones y no obsesionarnos con el momento político y si hay o no un cambio de gobierno y de presidencia", ha sentenciado, sin querer dar un 'sí'... ni un 'no'. 

Su diagnóstico ha llegado, además, con un aviso, el de "cautela" por lo que dicen casi todas las encuestas. Si bien hay unanimidad salvo el CIS en ver una mayoría clara de PP+Vox, el lehendakari ha recordado que "en el año 23 había una previsión en el mismo sentido y hoy tenemos un gobierno presidido por el señor Sánchez". "Hay que tener un poquito de prudencia y en política los tiempos son importantes", ha añadido.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

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Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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