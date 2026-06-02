Sydney Sweeney explica por qué insistió en que se la mostrara desnuda en 'Euphoria'

Una de las críticas más repetidas de la tercera temporada de Euphoria (HBO) ha ido centrada en la sexualización de sus personajes femeninos. Desde Maddy (Alexa Demie), que ejerce como reclutadora de modelos de OnlyFans a Jules (Hunter Schafer), pero sobre todo, las escenas de Cassie (Sydney Sweeney), quien se lanza a crear contenido para adultos en la mencionada plataforma.

A lo largo de esta temporada, Sweeney ha aparecido desnuda o en poses eróticas que iban desde ella disfrazada de perrito a bebé o a una especie de "mujer gigante" que conquista una ciudad en una suerte de Godzilla.

No obstante, aunque las críticas se han centrado en la visión de las mujeres que tendría el creador de la ficción, Sam Levinson, quien recibió numerosos comentarios negativos también por la serie The Idol, la actriz ha querido aclarar que no fue decisión suya, sino que fue ella la que insistió en incluir estas escenas.

En una charla con The New York Times, Levinson habló sobre la experiencia: "Bueno, es gracioso. Cuando escribí el guion, pensé: 'Quizás podríamos grabar todo esto sin desnudos. ¿Tal vez haya maneras de evitar ciertas escenas?". Ante ello, recordó la negativa de Sweeney, quien le respondió con un contundente: "¿Estás bromeando? Interpreto a una modelo de OnlyFans. ¿Me estás diciendo que vas a evitarlo?".

El director le dio la razón a la actriz, admitiendo que esas escenas de desnudos eran inherentes al personaje que interpretaba. "A partir del guion, uno se hace una idea de lo que requiere el papel", ha señalado en su entrevista.

Asimismo, el director dejó claro que es algo que se sabía desde el momento de la ideación de los papeles. "Cuando vas a la audición, por ejemplo, para el papel de Cassie, sabes que el papel requiere cierta cantidad de desnudos. ¿Te sientes cómoda? Si te sientes cómoda, obtienes el papel, y luego el siguiente paso es el coordinador de intimidad. Creo que es una regla del SAG que si un actor dice, después de ser elegido, 'en realidad, no quiero hacer eso', no podemos obligarlo a hacer una escena", ha detallado.

En su charla, Levinson ha justificado sus decisiones, asegurando que en todo momento las actrices han estado cómodas en el rodaje y en las escenas que grababan. "Creo firmemente que las mejores y más honestas interpretaciones se dan cuando un actor se siente libre y seguro. Así es como se consigue una gran actuación. No se puede si hay tensión. La emoción se bloquea", ha indicado.

"Mi trabajo consiste en crear el mejor entorno posible para que el actor pueda interpretar a este personaje", ha añadido. Asimismo, ha recalcado que la decisión de incluir tantas tramas relacionadas con OnlyFans, ha sido una forma de criticar la industria.

"Estamos explorando un mundo donde se paga a las mujeres por susurrar en un micrófono con forma de oreja. Hay un toque de absurdo que resulta divertido, y siempre buscamos maneras de que se sienta auténtico, gracioso y dramático, y que también refleje los deseos y anhelos más profundos del personaje", ha señalado.