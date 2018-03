Críticas a un guionista de 'Allí Abajo' por este tuit sobre los andaluces

Sergio V. Santesteban es guionista de la serie de Antena 3 Allí Abajo, la comedia que explota los clichés sobre vascos y andaluces protagonizada por María León y Jon Plazaola. Y esta Semana Santa, además, se ha convertido en el centro de las críticas de Twitter por hacer un chiste precisamente sobre los andaluces.

"La primera vez que escuché la Salve Rociera pensé que el estribillo decía: 'Leo leo leo leo leo leo', pero luego caí en que era una canción andaluza y eso no podía ser", ha escrito el guionista junto a la etiqueta Viernes Santo.

El chiste no ha sentado nada bien entre los andaluces, que han respondido a su tuit criticado su falta de gracia. Incluso el actor y humorista Alfonso Sánchez, exmiembro del reparto de la serie, se ha pronunciado sobre el desafortunado tuit.

Algunos tuiteros, sin embargo, han afeado al actor su crítica y han señalado su falta de criterio al poner límites al humor, precisamente cuando él se dio a conocer con una serie de vídeos humorísticos sobre el carácter andaluz.

¿Un grande como tú censurando chistes? Te recomiendo el alegato sobre los límites del humor de David brocano, dicho esto reitero que me ostra un grande pero no comparto esa postura.

Tu di lo que quieras, pero a este tío se le está haciendo juicio público por hacer un chiste sobre Andalucía, no sobre si el chiste es bueno o no. Caza de brujas y mucho llorón que quiere poner los límites donde él quiere. Ofendiditos

Sin embargo, a pesar de estas defensas sobre la libertad de expresión, la mayoría de comentarios generados a partir del tuit del guionista han sido críticas y algunas muy duras. Muchos incluso han pedido a Antena 3 que tomen medidas contra Santesteban.

Encima va de profesor de lengua. Ojalá @antena3com o @AlliAbajo tomen medidas. "Amigo" @Sergio_VSantes quieras o no quieras hoy te has ido a la cama calentito, vas de catedrático por la vida pero te falta lo más importante EDUCACIÓN Y RESPETO AL PRÓJIMO.

El revuelo formado ha sido tal que el propio Santesteban ha tenido que publicar un nuevo tuit explicando que se trataba de un chiste.

Sin embargo, esta aclaración no ha servido para apaciguar los ánimos y las redes han seguido criticando al guionista.

1. No era un chiste

2. Es de pésimo gusto

3. Viniendo de un supuesto guionista de una supuesta serie que se desarrolla en Andalucia... Es de ser muy torpe.

4. Chaval... Si no te gusta, al menos RESPETA (no soy cofrade, pero no me verás decir chorradas de la S.Santa)