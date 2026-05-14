"Shukran": un mural de Lamine Yamal lleva a los escombros de Gaza su gesto con la bandera palestina

Un mural pintado por artistas palestinos representa al futbolista Lamine Yamal en el campamento de refugiados de Shati, en la ciudad de Gaza, el 13 de mayo de 2026.

La joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, se ha convertido en un símbolo de esperanza en la franja de Gaza. Tras su reciente gesto de ondear la bandera de Palestina durante los festejos por la conquista del título de Liga con el club azulgrana, dos artistas gazatíes han decidido rendirle un emotivo homenaje pintando un enorme mural con su imagen sobre los restos de un edificio destruido por los bombardeos. "Shukran", o sea, gracias, pronuncian mientras.

La obra, que ha comenzado a hacerse viral en redes sociales, muestra al delantero de 18 años sonriendo y vistiendo la camiseta azulgrana, la cual se funde cromáticamente con los colores de la bandera palestina. El mural ha sido dibujado entre las ruinas, convirtiéndose en un punto de atención para los ciudadanos de la zona que ven en el futbolista un altavoz para su causa. El simbolismo es total: la resistencia y el apoyo internacional de un pueblo contra el genocidio de Israel, aún en curso.

La imagen que inspira ese homenaje se remonta al pasado lunes, durante la rúa de celebración del Barça por las calles de la Ciudad Condal. En un momento del desfile, Lamine Yamal tomó una bandera de Palestina que le ofrecía un seguidor y la ondeó desde el autobús descapotable, una imagen que dio la vuelta al mundo y que fue interpretada como un firme mensaje de apoyo al pueblo palestino en medio del actual conflicto. La propia Federación Palestina de Fútbol ha escrito en redes: "Desde Palestina… gracias, Lamine Yamal".

Desde Gaza, el mensaje de los artistas es claro: se trata de una muestra de gratitud por usar su plataforma global para visibilizar su situación. "Es un mensaje desde las cenizas de la guerra para que el mundo escuche nuestra voz", señalaron fuentes cercanas a la iniciativa citadas por Pal News.

El calendario de Gaza se retrasa 77 años: el efecto del genocidio israelí aún en curso La franja parece haberse evaporado, desplazada por Irán, pero sus ciudadanos aún intentan sobrevivir sobre los restos de dos años de ofensiva, al bloqueo y la ocupación. Hacen falta más de 71.000 millones para su reconstrucción, dice la ONU.

Sin embargo, el gesto no ha estado exento de polémica. Mientras que en Palestina ha sido recibido con júbilo, en el ámbito deportivo y político español la reacción ha sido dispar.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se pronunció al respecto en rueda de rueda de prensa, admitiendo que, aunque no es partidario de que los jugadores se posicionen políticamente durante las celebraciones, respeta la autonomía del joven. "He hablado con él; es su decisión, ya tiene 18 años y es mayor de edad", señaló el técnico alemán, subrayando que la prioridad del equipo es "hacer feliz a la gente a través del fútbol".

Por otro lado, figuras políticas como Gabriel Rufián (ERC) o Pablo Iglesias (fundador de Podemos) han elogiado la valentía del jugador, destacando el enorme impacto que tiene un gesto así viniendo de una estrella con millones de seguidores en todo el mundo. En contraste, el jugador también ha sido blanco de críticas y comentarios hostiles en redes sociales por parte de sectores que consideran que el deporte debe mantenerse ajeno a los conflictos geopolíticos.

Pese al debate, la imagen de Yamal ya forma parte del paisaje de una Gaza devastada, uniendo el fútbol de élite con la cruda realidad humanitaria de la región.