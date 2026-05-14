No era una broma: el T1 Phone, el 'smartphone' de Donald Trump, se empezará a lanzar esta semana

Parecía una broma, pero va a ser una realidad. Pero más allá del 100% hecho en EEUU y el 'gatillazo' inicial, el primer Trump Mobile, el T1 Phone, está a la vuelta de la esquina. Y no, no estará hecho íntegramente en el país norteamericano. Ahora hablan de "diseño con orgullo estadounidense".

En un escueto comunicado en redes sociales, la compañía de la familia Trump ha anunciado que comenzará a enviar a aquellos que reservaron con antelación su smartphone en su página web.

"¡El T1 Phone ha llegado! Aquellos que pre-ordenaron el T1 Phone recibirán un correo de actualización. ¡Los teléfonos comienzan a enviarse esta semana!", ha asegurado, junto a un vídeo del dispositivo.

Equipos de EEUU que "guían el diseño y la calidad"

Si el gran titular cuando Trump anunció los primeros pasos del que iba a ser su nuevo teléfono móvil fue que estaba hecho 100% en EEUU, la cosa se ha ido torciendo hasta tener que borrar tal frase de su página web.

"El teléfono T1 no solo es potente; su diseño se basa en la innovación estadounidense. Con equipos estadounidenses que guían el diseño y la calidad, nos enfocamos en ofrecer un dispositivo fabricado con esmero y precisión", aseguran en su página web.

Y si miramos a sus especificaciones, esto es lo que hay: pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, frecuencia de actualización de 120 Hz, una batería de 5000 mAh, carga rápida de 30 W y un Snapdragon 7 Mobile Platform como procesador. Como era de esperar, con Android como sistema operativo.

En lo que a las cámaras se refiere, el T1 Phone cuenta con un sistema de triple cámara trasero y un sensor frontal. Los tres traseros: una cámara principal y un teleobjetivo de 50 megapíxeles cada uno y un gran angular de 8 megapíxeles. En la frontal, otro sensor, también de 50 megapíxeles. Su precio 'promocional' es de 499 dólares.

"El T1 no es un smartphone cualquiera; es un paso audaz hacia la independencia inalámbrica. Diseñado con los valores estadounidenses en mente, el T1 ofrece un rendimiento de primera, un diseño elegante y potentes funciones, todo ello sin un precio desorbitado", detallan en su página web.

No sólo móviles de Trump

Aunque el T1 Phone es el principal protagonista, resulta curioso que la página web de la compañía de la familia Trump también ofrezca otros dispositivos reacondicionados que poco tienen que ver con Estados Unidos y a un precio mayor del mercado actual.

Entre ellos, se encuentran dos móviles de la marca surcoreana Samsung, el S24 por 459 dólares y el S23 por 369 dólares. No están solos. A ellos también le acompañan el iPhone 15 reacondicionado y el iPhone 14, ambos por 629 y 489 dólares, siendo reacondicionados.

Para ponerlo en contexto, si vamos a una Apple Store de Estados Unidos y queremos comprar un iPhone 17, el último que sacó la marca de Cupertino, nos costaría, nuevo, 799 dólares.

Trump Mobile parece que echa a andar. Anuncian el lanzamiento, esta misma semana, de su primer smartphone el T1 Mobile y veremos hasta dónde llega 'la broma'. ¿Tendrá éxito? Con Trump, nunca se sabe.